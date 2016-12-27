ЯРО Единой России утвердило список делегатов на XVI съезд партии

В ходе отчетно-выборной конференции 24 декабря текущего года определились делегаты на XVI съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 21-22 января.

В повестку вошли отчеты регионального политического совета и региональной контрольной комиссии, избрание секретаря, состава политсовета и контрольной комиссии. Напомним, что Александр НОГОВИЦЫН большинством голосов депутатов отчетно-выборной конференции вновь избран секретарем Якутского регионального отделения партии.

Открытым голосованием были избраны шесть делегатов, которые поедут на съезд.

В состав якутской делегации вошли председатель Якутской городской Думы, секретарь Якутского МО Александр Александрович САВВИНОВ, глава МО «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)», секретарь Анабарского МО Иван Иванович СЕМЕНОВ, директор Айхальского ГОК, секретарь Мирнинского МО Равиль Шамильевич САНАТУЛОВ, заместитель главы МО «Малтанинскй наслег» Горного улуса, секретарь первичного отделения Альбина Семеновна АЛЕКСЕЕВА, председатель районного Совета депутатов МР «Вилюйский район», секретарь Вилюйского МО Гаврил Семенович КОРЯКИН, глава МР «Верхневилюйский улус», секретарь Верхневилюйского МО Владимир Семенович ПОСКАЧИН.

На сегодняшний день в республике насчитывается 30 282 членов партии, объединенных в 715 первичных и 36 местных отделений. Каждый день ряды пополняются молодыми, активными, талантливыми людьми, готовыми внести свой вклад в дело защиты интересов многонационального российского народа, в развитие Родины и укрепления ее государственности.