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25 января 2018, 14:45
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ЯРО Ассоциации юристов России и Общественная палата РС(Я) заключили соглашение по контролю за ходом выборов

ЯРО Ассоциации юристов России и Общественная палата РС(Я) заключили соглашение о сотрудничестве. Председатель Общественной палаты Алексей Сергучев  выразил уверенность, что это позволит сформировать квалифицированный состав наблюдателей на предстоящих выборах.

Сегодня, 25 января, председатель Якутского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Ким-Кимэн и председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Алексей Сергучев  подписали соглашение и сотрудничестве, в рамках которого сторонами будет осуществляться взаимодействие по общественному контролю за ходом выборов на территории Республики Саха (Якутия) в части соблюдения избирательных прав и свобод граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Соглашением предусмотрено сотрудничество сторон в развитии правовой культуры и электоральной активности избирателей, проведении обучения кандидатов в наблюдатели по основам избирательного законодательства и направлении Общественной палатой Республики Саха (Якутия) наблюдателей в избирательные комиссии на территории Республики Саха (Якутия).

Председатель Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Алексей Сергучев  выразил уверенность, что тесное взаимодействие с Якутским региональным отделением Ассоциации юристов России позволит сформировать квалифицированный состав наблюдателей на предстоящих 18 марта т.г. выборах Президента Российской Федерации, а также осуществлять взаимодействие по общественному контролю в Республике Саха (Якутия).

В свою очередь, Александр Ким-Кимэн отметил, что конституционное просвещение граждан в части реализации избирательных прав граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации, которой в этом году исполняется 25 лет, является приоритетной задачей юридического сообщества страны, учитывая, что единственным источником государственной власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Также он отметил важную роль при проведении избирательных кампаний общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы», члены которого, а это в основном молодые люди, осуществляют свою деятельность по наблюдению за выборами в Республике Саха (Якутия) с 2012 года.

В церемонии подписания Соглашения приняли участие члены Общественной палаты Республики Саха (Якутия), члены Совета Якутского регионального отделения Ассоциации юристов России, а также представители молодежи – члены общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы».

 

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Источник: Якутское региональное отделение Ассоциации юристов России.
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