Ярмарка Якутской ГСХА: как это было

В минувшие выходные Центральная приемная комиссия провела на главной площади столицы профориентационную акцию для абитуриентов.

У горожан и гостей столицы была возможность узнать об Академии из первых уст, получить ответы на все интересующие вопросы, и, конечно, сдать документы на зачисление в базовый агровуз РФ.

Отрадно отметить, что к акции приобщились нынешние студенты вуза, среди которых активисты студпрофкома, студенты ветеринарного и инженерного факультетов. Они распространяли листовки приемной комиссии абитуриентам и их родителям на территории площади Ленина и городского парка культуры и отдыха, проводили осмотр домашних животных совместно с Ветклиникой.

О проведенном мероприятии рассказала начальник ЦПК Надежда Михайлова:

Среди абитуриентов были те, кто принес с собой все оригиналы документов и сдал в ранее выбранный факультет и те, которые пришли узнать об Академии и правилах приема. Всего в мероприятии приняли участие порядка двадцати работников Академии – это деканы и заведующие кафедрами агротехнологического факультета, инженерного факультета, факультета ветеринарной медицины, Департамента по экономико-правовому и гуманитарному образованию, Октемского филиала, а также представители ветеринарной клиники «Айболит». Ветклиника в свою очередь вела приём домашних животных и обслужила 20 питомцев. Инженерный факультет продемонстрировал современные возможности 3D-моделирования. Ежегодно мы будем проводить такие акции и мероприятия, направленные на привлечение абитуриентов, что, конечно, даст толчок развитию сельского хозяйства и АПК республики и принесет свои плоды в ближайшем будущем.



