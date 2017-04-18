Ярмарка вакансий: Найди хорошую работу!

Ярмарка вакансий «Занятость без границ» пройдет 19 апреля, во Всероссийский День работников службы занятости, в Торговых рядах «Кружало». Организаторами выступают Госкомитет занятости Якутии, Центр занятости населения г. Якутска, Молодежная биржа труда «Импульс» при поддержке ОА городского округа «город Якутск» и СВФУ имени М.К. Аммосова.

В этот день в 1991 году был принят Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и востребованность службы занятости за эти годы многократно возросла. Именно работники центров занятости первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в связи с потерей работы.

В рамках проекта «Местные кадры – в промышленность», который по поручению правительства Якутии проводит в жизнь Госкомитет занятости, состоится собеседование желающих найти работу с представителями крупных промышленных компаний Южной Якутии. Представители компаний «Мечел», УК «Колмар», ОАО «Золото Селигдара», ОАО ГРК «Алданзолото», ОАО «Эльгауголь» проведут оные и в режиме онлайн-собеседования. По договоренности с Госкомитетом промышленники только в 2017 году примут на работу не менее 600 человек из числа незанятого населения сельских улусов.

Работа Ярмарки пройдет по нескольким направлениям: ярмарка государственных услуг службы занятости, ярмарка вакансий с участием более 50 работодателей. В секции молодежной биржи труда «Импульс» выпускники смогут получить консультации по трудоустройству. В ярмарке курсового обучения 12 образовательных организаций проинформируют о курсовом обучении по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям. В секции «Выставка по самозанятости» пройдет презентация продукции и мастер-классы предпринимателей, открывших свое дело через Центр занятости, консультации по открытию собственного дела с участием ГКУ «Центр поддержки предпринимательства».

Вход на ярмарку свободный.

Приходи, участвуй, найди!

Мероприятие состоится в ТР «Кружало» по адресу: г. Якутск, ул. Аммосова, 1 с 10 до 15 часов.