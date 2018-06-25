Яркое открытие V якутского биеннале

Открытие V Международной якутского биеннале современного искусства в этом году прошло в необычном формате. Тема биеннале – город и музей, и творчество художников будет выставлено не в музее, а в общественном пространстве города. Бокс-парк «Арена» — новая спортивная и развлекательная площадка для детей и молодежи Якутска, где состоялось торжественное открытие BY-18, точно совпал с концепцией мероприятия.

На этой яркой и креативной площадке был дан старт V Международному якутскому биеннале современного искусства. Это долгожданное событие объединило организаторов, кураторов биеннале прошлых лет, художников и творческих людей. На мероприятии присутствовали куратор художественных проектов в области уличного и современного актуального искусства Сабина ЧАГИНА (г. Москва), комиссар биеннале, генеральный директор Национального художественного музея РС (Я) Ася ГАБЫШЕВА, главный архитектор города Якутска Ирина АЛЕКСЕЕВА. В знаменательном событии приняли участие приглашенные художники Николай ПОЛИССКИЙ (Россия), Стефания ВЕЛЬКОВИЧ (Сербия), Андрей АДНО (Россия), также экс комиссары BY 14/16 Элуа ФЕРИЯ и Француаз ВИНСЕНТ-ФЕРИЯ (Франция).

Председатель организационного комитета биеннале и первый заместитель министра культуры и духовного развития республики Владислав ЛЕВОЧКИН выразил благодарность всем участникам, коллегам и партнерам данного проекта: «Совместными усилиями мы сможем реализовать интересный творческий проект. Результаты биеннале будут украшать город и радовать жителей каждый день. Встречи в рамках биеннале, которые будут проведены в течение двух месяцев, дадут нам понять — каким образом должна меняться окружающая среда и в каком направлении нам двигаться. Приглашаем всех участников и жителей города к обсуждению этих тем. Большой наш успех, что этот проект реализуется благодаря поддержке фонда президента РФ».



Хотя день открытия выдался дождливым, погода никому не испортила радости долгожданного события. Элуа Ферия подметила, что во Франции дождь – это хороший знак, поэтому она уверена, что дуэт музея и города, их сотворчество даст прекрасное продолжение якутскому биеннале. Француаз Винсент поздравил новых кураторов биеннале: «Как прекрасно, что биеннале продолжает свою историю. Мои искренние поздравления новому комиссару и новым кураторам! Общими усилия министерства, музея и всех художников мы создаем кое-что важное. Мы рады снова приехать в Якутск и быть рядом с вами!». Экс-кураторы вручили Габышевой Асе Львовне каталог всех биеннале, в которых они были комиссарами. Каталог был издан в Париже и включает архив и историю разных биеннале.

Во время празднования на площадке Бокс-парка «Арена» были представлены инсталляции, на фоне которых посетители с интересом фотографировались. Творческие мастер-классы приобщили и детей и взрослых к искусству. Дети с радостью красили, лепили, создавали свои арт-объекты. А взрослые вновь открывали для себя искусство рисования.

V Международная якутская биеннале современного искусства BY-18 продлится до начала сентября 2018 г. В ее рамках состоятся образовательные программы: мастер-классы, публичные лекции, творческие встречи и т.д. В мероприятии примут участие российские и зарубежные художники, чьи паблик-арт объекты будут представлены на улицах Якутска, что, безусловно, преобразует городское пространство.