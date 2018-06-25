«Японец» выдвинут на выборы мэра Якутска

Известный бизнесмен и общественный деятель, владелец магазина автозапчастей «Японец», заступник филиппинки Ракель Афанасий АЛЕКСЕЕВ выдвинут на выборы мэра Якутска. Об этом ньюсмейкер сам сообщил в соцсети.

Сегодня, 24 июня его кандидатура выдвинута конференцией регионального отделения партии «Родина». За это решение проголосовали большинство делегатов, сообщает Афанасий Алексеев.