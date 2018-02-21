Японец, путешествующий по Якутии, попал в больницу с обморожением

Два дня назад четверо студентов из Японии отправились на велосипедах из Якутска в Верхоянск. Сегодня утром, 21 февраля, одного из экстремалов доставили в Нижний Бестях с обморожением ног.

Администратор местной гостиницы рассказал News.Ykt.Ru, что японцы находились в палатке у дороги, их доставил в поселок проезжающий мимо водитель.

Евгений, администратор:

— Около четырех утра к нам привезли молодых иностранцев. Их четверо, сопровождающего нет. Заметили замерзших в палатке в районе села Тюнгюлю, первую помощь им оказали в чайной. Двоих забрали на скорой помощи, еще двоих устроили у нас в гостинице.

В 11 часов утра молодых людей доставили в ЦРБ Мегино-Кангаласского улуса. Как сообщили в больнице, у одного диагностировано обморожение обеих конечностей, второй сопровождал больного.

Айсен Васильев, заведущий хирургическим отделением:

— Мы оказали парню первую медицинскую помощь. После этого на иностранцев вышли из департамента по внешним связям и направили в ожоговый центр в Якутск.