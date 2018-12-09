Японцы высказали желание построить мост через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев в Москве рассказал корреспонденту «Якутия 24» об итогах деловой поездки в Японию.

«На мой взгляд, визит был чрезвычайно плодотворный. Посол России в Японии Михаил Галузин отметил, что инвестиционный семинар Якутии в Японии был лучшим из проведенных на сегодняшний день презентаций российских регионов в Японии», — сказал глава республики.

Делегация Якутии во время визита в Японию встретилась с министром экономики Хиросигэ Сэко, губернатором Хоккайдо Харуми Такахаси, с членами парламента, заместителем министра иностранных дел Японии, с руководителями крупнейших японских корпораций.

«Все встречи были направлены на достижение понятных экономических задач — привлечение инвестиций в различные проекты. В этом вопросе Якутия является одним из лидеров в РФ. Были обсуждены очень важные для нас проекты, начиная от завершения строительства круглогодичного тепличного комплекса в следующем году, заканчивая такими проектами, как переработка мусора, развитие ветряной энергетики в Арктике. Большой интерес японских компаний вызвал проект по строительству моста через реку Лену. Корпорации „Мицуи“ и „Комайхалтек“ уже высказали желание участвовать в работе с российскими компаниями по строительству моста. В таких зарубежных контактах мы будем делать упор на чистую экономическую составляющую, на поиск конкретных проектов, чтобы японские компании приходили на наш рынок, появлялись инвестиции, производства, новые рабочие места», — сказал Айсен Николаев.