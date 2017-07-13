Японцы посетили ТОР «Кангалассы»

Японский комитет содействия РС (Я) посетил тепличный комплекс в ТОР «Кангалассы».

Вчера сырдахский тепличный комплекс «Саюри» посетила делегация из Японии в сопровождении представителей Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия) и Председателя Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмилы Николаевой.

Весной прошлого года республиканский банк Алмазэргиэнбанк и японская компания «Hokkaido Corporation» подписали соглашение о намерениях, после чего летом того же года приступили к строительству круглогодичного тепличного комплекса «Саюри» на территории поселка Сырдах (ТОР «Кангалассы»). Проект реализуется при финансовой поддержке республиканских инвестиций, при технологической поддержке японской стороны, а также под руководством Департамента по внешним связям РС (Я) в качестве координатора проекта. На сегодня комплекс прошёл проверку якутским климатом, полноценно функционирует и первый урожай уже был собран зимой. Среднегодовая урожайность составила 45 кг/кв.м. и превзошла плановые показатели.

12 июля столицу республики посетил с визитом г-н Хории Манабу, депутат Палаты Представителей Японии и призёр Олимпийских игр 1994 года по конькобежному спорту, чемпион мира. В качестве Посла Зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» г-н Хории Манабу посетил объекты спортивной инфраструктуры Якутска. В роли же Председателя правления Японского комитета содействия Республики Саха (Якутия), депутат японского парламента посетил круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» с г-ном Аоямой Сюхеем, депутатом Палаты Представителей Японии, советником комитета. Вместе с представителями Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия) и сотрудниками комплекса гостей встретила и Людмила Николаева, Председатель Правления Алмазэргиэнбанка, который принял активное участие в проекте как основной инвестор.

Гостям рассказали об истории проекта и дальнейших планах – имеющийся комплекс является лишь экспериментальной площадкой. В следующем году планируется второй этап – строительство и запуск более крупного комплекса тепличных блоков на территории трёх гектаров для выращивания огурцов, томатов и зелени. Японские гости оценили положение дел позитивно и были полны энтузиазма, выказав готовность всячески поддерживать любые начинания подобного рода в будущем.

«Я рад проделанной совместной работе, которая столь быстро претворилась в реальность – от идеи до урожая. Этот проект родился благодаря сплочённой совместной работе японских и якутских министерств, администрации города Якутска и, конечно же, Алмазэргиэнбанка. Больше всего я рад вкусным помидорам!» – с улыбкой отметил г-н Хории Манабу.

Среди делегатов также были г-н Дои Кеничи, президент компании «Zen-ei Corporation» (производство и продажа средств защиты от сейсмической активности), и г-н Касахара Масамицу, президент компании «Екатерина» (ювелирное производство), которых заинтересовал другой перспективный проект, реализовать который планируется на территории ТОР «Кангалассы» – ювелирно-гранильный кластер. Проделанная на агрокомплексе работа и её результаты произвели впечатление на г-на Дои Кеничи и г-на Касахару Масамицу и предприниматели выразили готовность поддержать проект кластера. Для дальнейших, более детальных переговоров, стороны обменялись контактными данными.

«Хочется заметить, что в Японии развито производство оборудования, не только сельскохозяйственного, но и медицинского, градостроительного, мусороперерабатывающего и другого. В Японии есть технологии, а в Якутии есть ресурсы, и видится большой потенциал для дальнейших совместных проектов и сотрудничества», – поделился г-н Хории Манабу с пресс-службой Алмазэргиэнбанка.