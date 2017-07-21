Яна Игнатьева пригласила Владимира Путина в Якутию

20 июля Президент России Владимир Путин провел в Йошкар-Оле заседание Совета по межнациональным отношениям. На повестке дня значились вопросы реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 г.

Путин подчеркнул, что анализ реализации Стратегии государственной национальной политики на региональном и муниципальном уровне – ключевой для нашей многонациональной страны документ.

«Вы знаете, что его проект широко обсуждался, были учтены свыше 3 тыс. замечаний, предложений и определены основные приоритеты – сохранение этнокультурного многообразия народов России, упрочение гражданского самосознания и духовной общности нашей нации. Это магистральные направления деятельности для всех уровней власти. Но в регионах и муниципалитетах работа по ним более концентрирована, насыщена, наполнена конкретным содержанием. Это естественно: чем ближе к людям, тем все конкретнее», – сказал Путин.

Президент добавил, что у каждой территории свои особенности межэтнических отношений и, конечно, их нужно учитывать, обеспечивая при этом единые подходы к решению задач национальной политики государства в целом.

В работе заседания Совета под председательством Президента России Владимира Путина участвовала Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов им.А.Е. Кулаковского. Она выступила с докладом «О деятельности региональных центров в сфере межнациональных отношений, осуществляющих методическую поддержку национально-культурных объединений».

Из стенограммы мероприятия:

Яна Игнатьева, генеральный директор Дома дружбы народов имени А.Е. Кулаковского:

Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые члены Совета!

139 национальностей Республики Саха (Якутия) сегодня живут в мире и согласии, но сохранение языков, культуры является приоритетным направлением национальной политики. Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского был образован в 2012 году в Год единения и дружбы народов, объявленный Главой Республики Саха (Якутия). Сегодня в Доме дружбы народов работает 32 национальных культурных объединения, свыше 20 образцов и народных коллективов, созданы все условия работы. Работает гостиная дружбы народов, библиотека дружбы народов, галерея национальных культур, Центр нематериального культурного наследия народов.

Дом дружбы народов ежегодно делает открытые отчеты перед населением. Все наши мероприятия, которые мы проводим ежегодно, мы отчитываемся перед населением, издаем такие брошюры. И самой нашей результативной работой было создание в 2014 году ресурсно-образовательного центра, где мы работаем с руководителями национально-культурных объединений, членами национально-культурных объединений. И этот ресурсно-образовательный центр у нас стал консультативной площадкой, где мы их обучаем писать, оформлять гранты. Они участвуют в социально значимых конкурсах. В 2016 году мы выиграли 52 гранта. И используя выигранные гранты, они проводят свои этнокультурные мероприятия. И конечно, Ресурсно-образовательный центр сегодня стал той площадкой в Дальневосточном федеральном округе, где у нас проходят окружные семинары, где мы приглашаем своих коллег из других регионов, даже из Республики Казахстан к нам приезжают, чтобы мы ознакомили с работой Ресурсно-образовательного центра.

Просим в работе домов дружбы народов поддержать предложения директоров домов дружбы народов образовать ассоциацию домов дружбы народов субъектов Российской Федерации. И второе предложение. Одобряем внести в проект поручений по итогам заседания Совета, это очень нам важно, в целях повышения эффективности управления и качества формирования государственных заданий для профильных бюджетных учреждений, дома дружбы, образовательных учреждений, предложение разработать базовый отраслевой перечень государственных и муниципальных работ в сфере государственной национальной политики. Мы в течение многих лет работаем и формируем свои государственные задания по нормативно-правовым актам Министерства культуры Российской Федерации, так как мы все, дома дружбы народов, относимся к разным ведомствами, например, к Министерству культуры, Дом дружбы народов у нас относится к Министерству гражданских инициатив Республики Саха (Якутия). И очень просим, чтобы приняли и одобрили базовые показатели для составления муниципальных и государственных услуг.

В этом году Республика Саха – Якутия отмечает 385-летие вхождения в состав российского государства, и 95-летие – создания автономии. И правительством Республики Саха (Якутия) разработан ряд юбилейных мероприятий, которые будут проходить и в Республике Саха (Якутия), и в городах Москва и Санкт-Петербург.

Мы, Владимир Владимирович, Вас приглашаем и членов Совета посетить наш суровый край, посетить все мероприятия, которые будут посвящены 385-летию вхождения в состав российского государства.

Спасибо за внимание!

В.Путин: Спасибо большое за предложение.