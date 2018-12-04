Якутянку будут судить за фиктивную прописку полсотни мигрантов

Прокуратура г. Якутска утвердила обвинительный акт в отношении 44-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ.

Дознанием установлено, что в период времени с января по апрель 2018 года обвиняемая, являясь собственником квартиры в доме по ул. Речников, за вознаграждение фиктивно поставила на миграционный учет 48 граждан Кыргызстана и Армении, создав тем самым условия для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.