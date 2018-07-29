АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.07.2018, 11:38
Экология
Видео
Якутские предприниматели за экологию!
29.07.2018, 10:48
Спорт
Фотофакт
Якутянки завоевали золото на чемпионате России
29.07.2018, 9:14
Культура & Образование
В Якутске впервые выставили картины знаменитого абстракциониста
29.07.2018, 9:10
Происшествия
В Якутии загорелся пассажирский автобус
29.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Воскресенье 29 июля 2018
29.07.2018, 0:26
Общество
Сегодня день рождения руководителя, конкурсного управляющего и ученого
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
28.07.2018, 20:30
Происшествия
Спасатели нашли потерявшихся ягодников – дедушку с внуками
28.07.2018, 20:20
Политика
В Якутии прошли митинги протеста против повышения пенсионного возраста
28.07.2018, 19:52
Красота & Здоровье
Видео
«Секси обращение» Владимиру Путину от якутских медиков
28.07.2018, 15:15
Путешествия
Оперативное объявление от Тур Люкс
28.07.2018, 15:14
Политика
Эксклюзив
Новый кандидат на выборы мэра Якутска
28.07.2018, 15:05
Политика
ЦИК Якутии отказал в регистрации партийного списка кандидатов на выборы в Ил Тумэн
28.07.2018, 15:02
Политика
Резонанс
Эрнста Березкина официально лишили статуса
28.07.2018, 14:57
Республика
Резонанс
Создается рабочая группа пострадавших вкладчиков банка «Таатта»
28.07.2018, 14:04
Происшествия
Резонанс
Суд отказал экс-главному редактору газеты «Якутия»
28.07.2018, 12:53
Желток
Фотофакт
В Якутии грибы есть!
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
28.07.2018, 10:38
Республика
Айсен Николаев сказал, что думает о Намском улусе
28.07.2018, 10:36
Общество
Фотофакт
В Якутии потерялся в лесу дедушка
28.07.2018, 8:41
Общество
Резонанс
Ответ исполнительного директора Федерации настольного тенниса Якутии
28.07.2018, 8:33
Происшествия
В Якутии загорелся 5-этажный жилой дом
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
28.07.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Суббота 28 июля 2018
28.07.2018, 0:25
Общество
Сегодня день рождения руководителей, депутата, артиста и журналиста
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
27.07.2018, 21:12
Столица
В столице продолжается подготовка к отопительному сезону
27.07.2018, 21:08
Столица
В Якутске чествовали работников торговли и общественного питания
27.07.2018, 19:00
Столица
​По инициативе Гордумы введена электронная запись на выдачу разрешений по добыче охотничьих ресурсов
27.07.2018, 18:00
Происшествия
У посетительницы ТЦ незаметно «увели» сумку
27.07.2018, 17:50
Общество
В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника
27.07.2018, 17:40
Столица
Сразу три школы в Якутске отпразднуют новоселье
27.07.2018, 17:30
Общество
Бампербол на пляже — благотворительная игра в помощь Саше Окоемову
27.07.2018, 17:20
Республика
Якутии нужна новая лесопожарная техника
27.07.2018, 17:10
Столица
МинЖКХ обратило внимание на некачественный капремонт домов в Якутске
27.07.2018, 17:00
Спорт
Резонанс
«Это абсолютная неправда». Открытое письмо теннисистов Якутии
27.07.2018, 16:50
Общество
Резонанс
В Якутске вышли на митинг пострадавшие от краха банка «Таатта»
27.07.2018, 16:40
Столица
На озере Щорса прошли городские соревнования по рыбалке
27.07.2018, 16:30
Экология
Сегодня вечером начнется запись на подачу заявки на охоту
27.07.2018, 16:20
Экономика
28 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
27.07.2018, 16:10
Республика
Крупные пожары в Якутии локализованы
27.07.2018, 16:00
Экономика
Перевозчики не против электронной очереди на переправе «Якутск – Нижний Бестях»
27.07.2018, 15:50
Экология
Большая вода в Аргахтахе начинает убывать
27.07.2018, 15:40
Экономика
В Якутии бивни мамонтов планируют продавать через электронные торги
27.07.2018, 15:30
Происшествия
Неисправность самолета привела к задержке рейса Якутск — Красноярск
27.07.2018, 15:20
Столица
Ремонт улицы Автодорожная завершится к концу августа
27.07.2018, 15:10
Происшествия
Роспотребнадзор закрыл кафе «Севара» и магазин «Халяль»
27.07.2018, 15:00
Экология
В Якутии только 30% мест сжигания биоотходов соответствуют санитарным нормам
27.07.2018, 14:55
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии именем художника назвали гору
27.07.2018, 14:30
Республика
Эксклюзив
Что предложили Айсену Николаеву работники сельхозотрасли 
27.07.2018, 14:15
Культура & Образование
«Священный табун мифических лошадей» появится в пригороде Якутска
27.07.2018, 14:01
Происшествия
Экстра
ВИП-подследственному предложили дать показания против министра – СМИ
27.07.2018, 13:30
Общество
Как выходить идеально на любом фото
27.07.2018, 13:00
Происшествия
Наркобарон получил 4 года тюрьмы
27.07.2018, 12:53
Красота & Здоровье
Галина Данчикова о важном для якутян законе по орфанным заболеваниям
27.07.2018, 12:45
Происшествия
Житель Якутска оскорбил полицейского
27.07.2018, 12:31
Спорт
Вход на чемпионат России по вольной борьбе будет бесплатным
27.07.2018, 12:27
Желток
Фотофакт
Креативные подарки для экс-министра Борисова
27.07.2018, 12:20
Происшествия
В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы
27.07.2018, 12:07
Столица
Свыше тысячи уникальных артефактов 17-18 веков найдено в центре Якутска
27.07.2018, 11:54
Происшествия
Подробности смертельного ДТП в Ленске
27.07.2018, 11:49
Республика
Фотофакт
Аномалии в небе взбудоражили интернет
27.07.2018, 11:35
Общество
Александр Саввинов поздравляет с Днем работников торговли
27.07.2018, 11:18
Финансы
Резонанс
Дело о банкротстве банка «Таатта» поступило в суд
27.07.2018, 11:09
Столица
В сквере имени Гагарина появились новые скамейки
27.07.2018, 10:55
Происшествия
Смертельное ДТП в Ленском районе
27.07.2018, 10:47
Происшествия
В Якутии возле детского лагеря найдены следы медведя
27.07.2018, 10:33
Культура & Образование
Жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль индийского кино
27.07.2018, 10:20
Происшествия
В Якутске мужчина выпрыгнул из окна больницы
27.07.2018, 10:10
Общество
38 детишек из подтопленного Аргахтаха прибыли в Якутск
27.07.2018, 10:09
Происшествия
Экстра
Природная аномалия: Ветслужба обследовала трупы птиц
Архив новостей
Спорт
29 июля 2018, 10:48
199

Якутянки завоевали золото на чемпионате России

Чемпионат России по стрельбе из лука, который проходил с 24 по 27 июля 2018 года в Калининграде, стал очень успешным для наших лучниц. В командном первенстве среди женщин в блочном луке сборная команда Якутии в составе Сардааны Жирковой, Юлии Марковой (обе – призеры первенства России-2018) и Степаниды Артахиновой (которая двумя неделями ранее стала чемпионкой страны среди лиц с ПОДА) завоевала «золото».

Степанида Артахинова отличилась и в личном зачёте: заслуженный мастер спорта России завоевала на чемпионате бронзовую медаль.

Хорошо показала себя на чемпионате и еще одна воспитанница якутской школы стрельбы из лука – Алина Андреева, выступающая в составе сборной команды Московской области – в командном первенстве она завоевала бронзовую медаль.

Якутянки завоевали «золото» в командном первенстве на Чемпионате России по стрельбе из лука

Соревнования проходили под эгидой министерств спорта России и Калининградской области, всероссийской и региональной федераций стрельбы из лука, а также областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. О своем участии заявили 250 представителей 30 регионов России, в том числе чемпионы и призёры европейских, мировых и олимпийских турниров.

Источник: http://ysia.ru/yakutyanki-zavoevali-zoloto-v-komandnom-pervenstve-na-chempionate-rossii-po-strelbe-iz-luka/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
24.07.2018, 19:35
Общество
Фотофакт
Река Амга
24.07.2018, 17:08
Желток
Фотофакт
Красавица Ольга Думанская
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 23:07
Желток
Фотофакт
Позитив
Титулованная красавица Якутии и подсолнухи
23.07.2018, 18:29
Политика
Эксклюзив
Еще один кандидат на пост мэра Якутска передумал
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
26.07.2018, 23:47
Политика
Резонанс
Количество кандидатов в мэры Якутска увеличилось до 8 человек
26.07.2018, 13:00
Политика
Эксклюзив
Менеджер-полиглот привлечен в команду Айсена Николаева
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
28.07.2018

Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен

Эксклюзив
Политика
28.07.2018

Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн

Происшествия
28.07.2018

Спасатели нашли потерявшихся ягодников – дедушку с внуками

Политика
28.07.2018

В Якутии прошли митинги протеста против повышения пенсионного возраста

Резонанс
Политика
28.07.2018

Эрнста Березкина официально лишили статуса

Резонанс
Политика
28.07.2018

Якутский министр оправдывается перед якутянами

Резонанс
Общество
28.07.2018

Ответ исполнительного директора Федерации настольного тенниса Якутии

Футуролог
28.07.2018

«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?