Якутянки завоевали золото на чемпионате России

Чемпионат России по стрельбе из лука, который проходил с 24 по 27 июля 2018 года в Калининграде, стал очень успешным для наших лучниц. В командном первенстве среди женщин в блочном луке сборная команда Якутии в составе Сардааны Жирковой, Юлии Марковой (обе – призеры первенства России-2018) и Степаниды Артахиновой (которая двумя неделями ранее стала чемпионкой страны среди лиц с ПОДА) завоевала «золото».

Степанида Артахинова отличилась и в личном зачёте: заслуженный мастер спорта России завоевала на чемпионате бронзовую медаль.

Хорошо показала себя на чемпионате и еще одна воспитанница якутской школы стрельбы из лука – Алина Андреева, выступающая в составе сборной команды Московской области – в командном первенстве она завоевала бронзовую медаль.

Якутянки завоевали «золото» в командном первенстве на Чемпионате России по стрельбе из лука

Соревнования проходили под эгидой министерств спорта России и Калининградской области, всероссийской и региональной федераций стрельбы из лука, а также областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. О своем участии заявили 250 представителей 30 регионов России, в том числе чемпионы и призёры европейских, мировых и олимпийских турниров.