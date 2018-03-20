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19 марта 2018, 23:37
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Якутянки с необычной внешностью в гостях у Малахова

Вадим Руфов свозил необычных якутянок к Андрею Малахову

Якутяне опять в гостях у Малахова👍😊 . Источник @vadim_rufov В общем как-то так. Свозил @lenevalena , @irapavlytskay и якутскую хабаровчанку @dudarova101 к @malakhov007 Ждем эфир на канале Россия1 "Прямой Эфир" Несмотря на множество трудностей, сложнестей и разных неприятностей съемки прошли отлично. Очень жалко, что Никита @nikita.dimitriev не смог поехать. Когда выйдет эфир пока сами незнаем🤗✔Дорогие паблики итд, при репосте указывайте ссылки на ребят, очень прошу! . #SakhaLife #вадимруфов #андреймалахов #россия1

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Источник: https://www.instagram.com/vadim_rufov/
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