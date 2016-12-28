Якутянке вернули кошелек, оброненный в автобусе

27 декабря около 5 часов дня во второй отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что около получаса назад в автобусе неизвестные из ее кармана совершили кражу кошелька. Пропажу потерпевшая обнаружила, только выйдя из транспорта. Через несколько часов она снова обратилась в полицию и забрала заявление. Как оказалось, ей вернул кошелек другой пассажир автобуса, который нашел его между сиденьями. На невнимательную женщину он вышел через документы в кошельке. Все содержимое было на месте.

Столичная полиция предупреждает! Будьте внимательны к личным вещам в общественном транспорте. Не кладите ценные предметы в наружные карманы верхней одежды или сумок. Проверяйте их наличие как можно чаще, чтобы предупредить кражу как можно раньше. При обнаружении пропажи в первую очередь попытайтесь вспомнить, где в последний раз видели утерянный предмет. Оглядитесь по сторонам, возможно, вы его просто обронили. Если не обнаружили, постарайтесь рассмотреть окружающих и запомните самых подозрительных из них.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»