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Общество
27 апреля 2017, 16:33
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Якутянке присуждено звание «Герой Труда России»

25 апреля Егор БОРИСОВ поздравил руководителя государственного казенного учреждения Якутии «Хангаласское лесничество» Варвару УСТИНОВУ с присвоением высокого звания «Герой Труда Российской Федерации».
Соответствующий указ президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал вчера, 25 апреля. Отметим, что накануне Егор БОРИСОВ вручал государственные награды Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) якутянам, отличившимся в различных сферах хозяйства и экономики.
Егор Борисов лично знает Варвару Устинову, не раз они встречались на оперативных совещаниях при тушении лесных пожаров. Об этом он написал на своей странице в Instagram. У руководителя Якутии сложилось мнение о Варваре Михайловне, как о настоящем фанате своего дела, истинном патриоте республики, безгранично преданном интересам охраны природы Якутии, защиты и воспроизводства леса.
Ил Дархан высоко отметил трудовые заслуги Варвары Устиновой перед народом и государством, её многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие лесного хозяйства Якутии. Возглавляемое Устиновой Хангаласское лесничество является одним из передовых в Республике Саха.
В ведении Варвары Устиновой находится обширная территория лесничества общей площадью практически три тысячи гектаров. «Варвара Михайловна, как заботливая хозяйка, буквально каждый уголок своего леса знает, лелеет, оберегает. Организует работу так, что всюду обеспечивается надлежащий уход и порядок», — отметил Ил Дархан.
Благодаря новаторским идеям Устиновой процент возгорания лесов в ее лесничестве в пять раз меньше, чем в среднем по республике.
«Спокойно, не требуя никакого особого отношения, на протяжении многих лет Варвара Михайловна просто трудится на совесть. На таких людях и держится наша земля. И государство по достоинству оценило заслуги этой скромной женщины. Варвара Михайловна, вами гордится вся республика! В полку герое-якутян прибыло!», — написал Егор Борисов.
Варвара Михайловна Устинова родилась 23 июля 1959 года в поселке Канку Алданского района Якутская АССР. Окончила в 1984 году Сибирский технологический институт по специальности «лесное хозяйство». Общий стаж работы в отрасли – 38 лет, в должности лесничего – 13 лет.
Варвара Устинова начала трудовую деятельность в 1979 году с должности техника-лесовода Среднеколымского лесничества Колымского лесхоза. За 38 лет работы прошла все ступени лесной специальности: техник-лесовод, главный лесничий лесхоза, директор лесхоза, руководитель лесничества. В Хангаласском районе работает с 1985 года.

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Источник: http://egorborisov.ru
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