Якутянке Антонине Никоновой требуется помощь для борьбы с раком

«Ради своей дочери я буду бороться до конца», — говорит Антонина Никонова. Ей 52 года. Недавно ей поставили диагноз — рак кишечника с метастазами в печень.

Антонина Васильевна — отличник здравоохранения, работает заместителем главного бухгалтера в Намской центральной районной больнице. Живет с дочерью Юлией, работающей фармацевтом, в селе Намцы. «Мама по характеру очень сильный человек, никогда не сдается, — говорит Юлия. — Очень больно видеть ее такой. С каждым днем она слабеет. Несмотря ни на что, я верю, что у нас всё получится — главное, не опускать руки».

Антонине готовы помочь в медицинском центре «Донгсан» при университете Кемёнг в Южной Корее. «Нам сказали, что случай сложный, но корейские доктора все равно готовы помочь и сделать всё, что в их силах, — рассказывает сама Юлия. — Объяснили, что времени совсем мало — на счету каждый день. Я и сама это чувствую. Купила билет, должна выехать в Сеул 29 января».

«Воспитывала дочь одна, привыкла во всем и всегда полагаться только на свои силы, — говорит Антонина. — Так хочется жить. Сейчас понимаю, что без помощи других людей мне не справиться».

Родственникам и коллегам Антонины Никоновой удалось собрать 600 тысяч рублей. Всего на обследование и лечение требуется около 3 млн рублей. Родные Антонины Никоновой просят неравнодушных людей оказать посильную помощь.

Реквизиты:

Сбербанк: 2202 2002 4700 5752

Получатель: Никонова Антонина Васильевна.

Мобильный банк: 89244617332.