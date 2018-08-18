Якутянка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы!

В чешском городе Пльзень состоялся очередной этап чемпионата Европы по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Якутянка Степанида Артахинова снова порадовала болельщиков и завоевала золотую медаль в командном зачете, а также бронзу в миксе.

На чемпионате Европы лучница Степанида Артахинова в составе российской команды показала высокий результат и завоевала золото. Помимо якутянки женскую сборную страны в Чехии представляли спортсменки Нона Александрова (Хабаровск) и Юлия Алексеева (Краснодар).

Тренер Степаниды Артахиновой Андрей Иксман рассказал корреспонденту ЯСИА, что якутская лучница спокойно приняла победу и готовится к предстоящему выступлению за золото в личном зачете. «Степанида как всегда готова к любой борьбе, так что спокойно относится к достигнутым результатам. Завтра посмотрим, как развернется борьба в личном зачете. Одной из главных фавориток считаем спортсменку из Италии», — сообщил он.

Отметим, что помимо золота в командном зачете Степанида Артахинова также получила и бронзовую медаль в миксе. Партнером по команде у якутянки в данной дисциплине стал Наиль Гатин (Московская область), с которым они и разделили призовое место.