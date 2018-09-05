Якутянка завоевала титул «Мисс нежность России»

Любовь Медянникова представила Якутию на конкурсе «Мисс Интеграция», финал которого состоялся вчера в Новосибирске. Девушка получила номинацию «Мисс нежность России».

«Мисс Интеграция» – всероссийский конкурс красоты, который проводится среди девушек, передвигающихся на колясках. От нашей республики участницей стала активистка общественной организации «Движение без барьеров» Любовь Медянникова.

Своей мечтой конкурсантка назвала создание семьи и строительство своего дома. Также в списке её желаний — обучение маникюрному делу. На этапе презентаций проектов якутянка рассказала о досуговом центре.

На счету у девушки – участие в «Мисс Виртуальная Якутия-2016», номинации «Мисс очарование-2014» и «Мисс Золотое сердце-2018» конкурса «Красота без границ».

«Ребята, можете нас поздравить! Любовь стала Мисс Нежность! Костюмы у нас были шикарные, аплодисменты были самые громкие, музыка от Ураана просто взорвала зал! Всем спасибо за поддержку!!!» — написала стилист Бема Лазарева в своём инстаграм. Она поехала на конкурс вместе с Любовью.

Финал конкурса состоялся в Новосибирске, на главную корону претендовали 14 участниц из разных регионов.