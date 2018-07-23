Якутянка, выступающая в составе сборной России, стала чемпионкой мира

В Нидерландах завершился чемпионат мира по волейболу сидя, проводимый Международной федерацией параволейбола.

Женская сборная России завоевала золотые медали и титул чемпиона мира. В команде играет и спортсменка из Якутии Алена Дмитриева. В финальном матче команда под руководством старшего тренера сборной Александра Овсянникова нанесла поражение команде из США со счетом 3-1 (18-25, 27-25, 26-24, 26-24).

Ранее в полуфинале сборная команда России одержала верх над сборной командой Китая, впервые в истории выйдя в финал мирового первенства. Встреча завершилась со счетом 3-0 (25-23, 25-19, 25-19) в пользу сборной России, сообщает пресс-служба паралимпийского комитета России.

В групповой стадии российская команда провела три встречи. Так в первый день турнира женская сборная обыграла команду из Японии со счетом 3-0 (25-15, 25-16, 25-15), во второй день наши девушки уступили чемпионкам Паралимпийских игр 2016 года, команде США 0-3 (14-25, 16-25, 23-25). Ну а в решающей игре за выход игр группы наша команда обыграла сборную Венгрии. Россиянки одержали верх в трех партиях, не оставив шансов соперницам на выход в плей-оф турнира. Итоговый счет 3-0 (25-15, 25-11, 25-8).



Согласно квалификационному справочнику Международного паралимпийского комитета к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония), команды, завоевавшие первые два места на чемпионате мира 2018 года, получают квоту для участия в Паралимпийских играх 2020 года. Международная федерация параволейбола уведомит Национальные паралимпийские комитеты о распределении квот для участия в ПИ-2020 24 марта 2020 года.