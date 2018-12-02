Якутянка вошла в тройку лучших в конкурсе молодых политиков России

Наталья Угарова из Нерюнгри завоевала 3 место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере молодежной политики. Она стала финалистом в номинации «Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования или субъекта Российской Федерации, реализующего государственную молодежную политику», сообщает телеканал «Якутия 24».

Наталья прошла четырехступенчатый отбор, в котором принимали участие специалисты и руководители всех регионов России. И оказалась в финале среди 40 лучших из 28 регионов.

«Гордимся Натальей, поздравляем ее и благодарим за то, что более чем достойно представила нашу Республику на федеральном конкурсе. Кроме этого выражаем благодарность администрации Нерюнгринского района за поддержку», — сообщила заместитель министра по делам молодежи и семейной политики Якутии Любовь Клюкина.

Конкурс направлен на выявление, развитие и поддержку перспективных работников сферы, а также на повышение имиджа их профессии и проводился Федеральным агентством по делам молодежи впервые.

Фото Любовб Клюкина