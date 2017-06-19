Якутянка Василена Шарина завоевала титул Красавицы Ердынских Игр

В местечке Хоторук Ольхонского района Иркутской области состоялся VI Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Ердынские игры-2017».

Гран-при традиционного конкурса красавиц присуждено Василене Шариной, артистке Национального Театра танца имени С.А.Зверева — Кыыл Уола.

Десять участниц конкурса из Монголии, Иркутской области, Бурятии и Якутии соревновались в певческих и танцевальных талантах, национальных нарядах. По условиям состязания, девушки демонстрируют не только внешнюю красоту, но и раскрывают богатство внутреннего мира, показывают знание традиций своего народа. Выступления Василены Шариной, включавшие игру на хомусе и кылыhах, поразили членов жюри и завоевали симпатию зрителей.

Культурная программа игр в этом году включала фестиваль этнической музыки, в котором приняли участие ансамбль «Кыл кырыымпа» под руководством Анны Томской и солист Государственного театра эстрады Лэгэнтэй. Наших артистов публика встречала бурными овациями и неподдельным восхищением. Украшением выступлений стал Чысхаан, прибывший прямо из Полюса холода. Кроме того состоялся фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов, в котором участвовали делегации Жиганского и Вилюйского районов в национальных эвенкийских и якутских костюмах. Выступления якутян были отмечены дипломами.

Общее количество участников творческой и спортивной программ игр из Якутии составило 99 человек. Массовость участия была обеспечена за счет спонсорской поддержки и личных средств представителей делегации. Так, в ее состав вошли даже школьники — учащиеся филиала Якутской городской национальной гимназии «Айыы Кыhата», отправившиеся в экспедицию по изучению Шишкинских писаниц, посвященную 140-летию А.Е.Кулаковского.

Деловую часть игр составила конференция «Ердынские игры – содружество в пространстве Евразии», в рамках которой прошли круглые столы «Культурное наследие Евразийских народов: перспективы сохранения и развития в современных условиях» и «Национальные виды спорта: современное состояние, законодательная база и перспективы развития».

На конференции выступили представители Министерства культуры и духовного развития, Департамента местного самоуправления Администрации Главы и Правительства Якутии, Департамента по охране культурного наследия, Дирекции международных спортивных игр «Дети Азии», Института гуманитарных исследований СО РАН, Училища олимпийского резерва, Бурятской местной национально-культурной автономии г. Якутска, управления культуры Оймяконского улуса.