Якутянка участвует в конкурсе «Миссис Россия Мира 2018»

2 июня в Краснодаре состоится финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018». Победительница будет представлять нашу страну на престижном конкурсе «Миссис Мира».

За главный титул будут бороться самые красивые женщины России. Многие из них являются победительницами региональных этапов конкурса.

Читателям журнала и сайта «Отдых в России» до 2 июня предлагается проголосовать за понравившуюся участницу. Голосование проходит на странице электронного журнала «Отдых в России«. Журнал обещает вручить специальный приз победительнице этого электронного голосования.

Одной из 42 участниц конкурса является жительница Алдана Ольга Симонова.