Якутянка участвует в конкурсе «Миссис Россия Мира 2018»

2 июня в Краснодаре состоится финал Всероссийского конкурса красоты «Миссис Россия Мира 2018». Победительница будет представлять нашу страну на престижном конкурсе «Миссис Мира».
За главный титул будут бороться самые красивые женщины России. Многие из них являются победительницами региональных этапов конкурса.
Читателям журнала и сайта «Отдых в России» до 2 июня предлагается проголосовать за понравившуюся участницу. Голосование проходит на странице электронного журнала «Отдых в России«. Журнал обещает вручить специальный приз победительнице этого электронного голосования.
Одной из 42 участниц конкурса является жительница Алдана Ольга Симонова.
«Я счастливая мама четверых прекрасных сыновей и принцессы дочки. Замужем за любимым одноклассником. Имею высшее образование, работаю по специальности, экологом. Награждена дипломом «Лучший эколог Якутии». Занимаюсь общественной и благотворительной деятельностью. Уделяю большое внимание развитию и воспитанию детей, хочу, чтобы они выросли хорошими и достойными людьми», — так представила себя Ольга на странице голосования журнала «Отдых в России».