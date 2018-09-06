Якутянка сядет на долгий срок за кровавую расправу

Она нанесла четыре удара ножом каждой своей жертве.

Собранные Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 49-летней жительницы Нюрбинского района в совершении убийства и покушений.

Следствием и судом установлено, что 8 февраля 2018 года в дневное время 49-летняя женщина, выпив у себя дома спиртное, пошла к своей знакомой, у которой в доме были ее муж, а также гостили мужчина и женщина.

В ходе распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, возникла ссора с одним из присутствующих мужчин. Обвиняемая несколько раз ударила его по лицу, после чего схватила кухонный нож и нанесла потерпевшему четыре проникающих удара в грудную клетку, результате чего мужчина скончался на месте происшествия.

Затем обвиняемая нанесла четыре удара в спину знакомой, которая пыталась защитить потерпевшего от противоправных действий, вследствие чего женщина, не сопротивляясь, упала на пол, а обвиняемая, посчитав, что женщина скончалась, покинула место происшествия.

В тот же день подозреваемая была задержана, а впоследствии по ходатайству следственных органов судом в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства свою вину женщина признала частично, мотивировав тем, что намерения причинить смерть у нее не было, но следователи восстановили картину произошедшей трагедии и собрали доказательственную базу, подтверждающую прямой умысел обвиняемой, направленный на лишение потерпевших жизни.

05.09.2018 приговором Нюрбинского районного суда подсудимая признана виновной и приговорена к 9 годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.