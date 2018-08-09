АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
25
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
09.08.2018, 18:06
Экономика
10 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
09.08.2018, 18:00
Происшествия
Нерадивый отец нашел свое фото… в инстаграме приставов
09.08.2018, 17:59
Происшествия
Экстра
Полиция ищет водителя машины, в багажнике которой лежит ребенок
09.08.2018, 17:47
Происшествия
Резонанс
Стань миллионером: Подробности дела о взяточничестве главы Усть-Маи
09.08.2018, 17:40
Желток
Якутянка стала участницей реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница»
09.08.2018, 17:30
Происшествия
Несколько десятков пассажиров «застряли» в северных аэропортах
09.08.2018, 17:15
Республика
В Якутии будут благоустроены 83 объекта
09.08.2018, 17:00
Республика
На ремонт разваливающегося моста в Усть-Нере потратят 370 тысяч рублей
09.08.2018, 16:40
Спорт
В ноябре в Якутске соберутся более 200 мас-рестлеров со всего мира
09.08.2018, 16:30
Республика
Пострадавшие от весеннего паводка в Якутии получат 236 миллионов рублей из федерального резерва
09.08.2018, 16:20
Столица
Прямой разговор с советником Натальей Членовой
09.08.2018, 16:10
Происшествия
Главу Усть-Маи обвинили в получении крупной взятки
09.08.2018, 16:00
Республика
Задержки рейсов в Тикси произошли из-за занятости пилотов в тушении пожаров
09.08.2018, 15:50
Столица
В Сайсарском округе продолжаются работы по санитарной очистке 
09.08.2018, 15:40
Общество
Возобновлено движение по понтонной переправе через реку Малая Ботуобуйа
09.08.2018, 15:30
Происшествия
Объявление
Внимание! Проверьте рыбные консервы «Сайра»
09.08.2018, 15:20
Происшествия
На пьяного капитана «Ракеты», по вине которого пострадали пассажиры, заведено уголовное дело
09.08.2018, 15:10
Культура & Образование
В Якутии появится концертно-акустический зал?
09.08.2018, 15:00
Столица
На пустыре по улице Петровского начали экспертизу почвы
09.08.2018, 14:51
Политика
Резонанс
В Верховном суде началось рассмотрение иска СР против кандидата Ивана Шамаева
09.08.2018, 14:50
Культура & Образование
Деятели культуры Якутии мечтают о факультете композиции
09.08.2018, 14:40
Желток
«Мистер Якутск» Вячеслав Слепцов стал финалистом конкурса красоты «Мистер Холостяк RUSSIA»
09.08.2018, 14:30
Экология
У «Ленских столбов» — новый сайт
09.08.2018, 14:20
Республика
Электроснабжение Центрального энергорайона восстановлено
09.08.2018, 14:10
Экономика
Якутскэнерго строит новые линии к подстанции «Майя»
09.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Почему мужчины предпочитают блондинок
09.08.2018, 13:00
Происшествия
В Аллаиховском районе подростки украли из магазина сладости
09.08.2018, 12:52
Культура & Образование
Петр Чиряев: Когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо
09.08.2018, 12:50
Культура & Образование
Доцент ЯГСХА рассуждает актуальные вопросы вызовов, стоящих перед КМНС
09.08.2018, 12:40
Столица
В столице сдан дом-долгострой
09.08.2018, 12:30
Происшествия
Житель Якутска попался на продаже арендованного автомобиля
09.08.2018, 12:20
Экономика
Сахаэнерго завершает подготовку поселка Депутатский к отопительному сезону
09.08.2018, 12:12
Республика
Эксклюзив
В Якутии создана современная образцовая конебаза «Дьеьегей»
09.08.2018, 12:10
Происшествия
Осужденный за грабеж мужчина лишен свободы из-за уклонения от обязательных работ
09.08.2018, 12:09
Культура & Образование
Афиша
Поймай удачу с «Отпетыми мошенниками»!
09.08.2018, 12:00
Красота & Здоровье
Уберечь от беды: Предотвратить алкоголизм проще, чем с ним бороться
09.08.2018, 11:50
Общество
Фотофакт
На колесе обозрения в парке заметили откручивающийся болт
09.08.2018, 11:40
Желток
Видео
Якутяне жгут! Музыкальный видеопривет из армии
09.08.2018, 11:30
Происшествия
В Якутии изъято более 1800 литров контрафактного алкоголя
09.08.2018, 11:20
Спорт
Рассадин назвал причины своей неудачи на чемпионате России
09.08.2018, 11:10
Происшествия
В Вилюйском районе семья, следуя из Якутска, попала в ДТП
09.08.2018, 11:00
Столица
Позитив
Что ждет горожан в День рождения Якутска
09.08.2018, 10:50
Спорт
Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего
09.08.2018, 10:41
Происшествия
Резонанс
Названы магазины, в которых продавались опасные консервы
09.08.2018, 10:30
Экология
Фотофакт
Харчаана открыла сезон арбузов
09.08.2018, 10:22
Общество
Делегация Новосибирской области встретилась с руководством «Союза строителей Якутии»
09.08.2018, 10:20
Столица
Объявление
В каких районах Якутска сегодня отключат воду
09.08.2018, 10:10
Происшествия
Якутянин ответит в суде за падение ребенка из окна пятого этажа
09.08.2018, 10:00
Республика
Свет у жителей Чкалова теперь будет всегда, а не по графику
09.08.2018, 9:50
Столица
Объявление
Сегодня в Якутске перекроют две улицы
09.08.2018, 9:41
Экология
Резонанс
Якутская аномалия: Стали известны результаты исследований озера Байбал күөлэ
09.08.2018, 9:40
Республика
На Ленских столбах заработал бесплатный Wi-Fi
09.08.2018, 9:30
Происшествия
В Якутии тушат только 3 лесных пожара из 25
09.08.2018, 9:20
Республика
Позитив
Ысыах Олонхо: Ключи от «Лады» в награду победителю
09.08.2018, 9:10
Происшествия
За сутки в Якутии горели дома и гараж
09.08.2018, 9:00
Общество
Якутская городская дума поздравляет с Днем коренных малочисленных народов Севера
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
09.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
09.08.2018, 0:48
Политика
Обсуждена эффективность деятельности органов исполнительной власти Якутии по итогам 2017 года
09.08.2018, 0:30
Происшествия
В Якутии отменен режим ЧС в лесах
09.08.2018, 0:11
Республика
Экстра
Глава Жиганского района перечислил из бюджета на свой счет 40 тысяч рублей
09.08.2018, 0:10
Политика
Сегодня день рождения руководителей, глав и политика
09.08.2018, 0:04
Происшествия
Суд отложил рассмотрение дела экс-главы Нюрбинского района
08.08.2018, 22:16
Общество
Фотофакт
В Якутии у отца двоих детей родилась тройня!
08.08.2018, 22:13
Республика
9 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
08.08.2018, 20:27
Желток
Фотофакт
Федот Тумусов в гостях у экс-депутата Ил Тумэна
08.08.2018, 18:10
Происшествия
На рабочего с 9 этажа упал шлакоблок. Мужчина скончался
08.08.2018, 18:05
Происшествия
Следком возбудил уголовное дело по факту отравления консервами «Сайра» в Усть-Алданском районе
08.08.2018, 18:00
Происшествия
Охранник магазина присвоил себе чужие деньги
08.08.2018, 17:50
Общество
Пострадавшим от паводка районам помогут восстановить автодороги
08.08.2018, 17:39
Культура & Образование
В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших
Архив новостей
Желток
9 августа 2018, 17:40
423

Якутянка стала участницей реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница»

26-летняя Зарина Голубцова из Мирного прошла кастинг нового сезона проекта «Пацанки».  Как стало известно ЯСИА, наравне с другими участницами проекта она пройдёт путь от отвязной девушки до леди. Проект на «Пятнице» стартует 23 августа.

Третий сезон телепроекта «Пацанки» набрал новых участниц, среди которых есть якутянка Зарина Голубцова. Ей 26 лет, она из города Мирный. В её биографии – шесть судимостей, четыре из которых она провела в тюрьме, девушка занималась грабежом, разбоем, угоном машин и поджогами.

«Считает себя виноватой в смерти мамы. Мать умерла, когда Зарина была в тюрьме. Называет себя беспутным человеком. Каждый день Зарины – это как день Сурка. Мечтает, чтобы Школа Леди дала шанс жить нормально, как живут приличные девушки», – указано в описании участницы на сайте.

Зарине, как и остальным 12 девушкам, предстоит пройти так называемую Школу леди. Реалити-шоу берёт на себя ответственность за перевоспитание участниц и обещает «привить им манеры, тягу к прекрасному и научить их вести себя подобающе».

Источник: http://ysia.ru/yakutyanka-stala-uchastnitsej-realiti-shou-patsanki-na-kanale-pyatnitsa/
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
09.08.2018, 8:50
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
07.08.2018, 0:42
Происшествия
Скандал
Пьяный скандал может оставить народного депутата Якутии без мандата
09.08.2018, 2:04
Экономика
Экстра
Правительство РФ направит в Якутию 587 млн. рублей на ликвидацию последствий весеннего паводка
03.08.2018, 21:56
Политика
Эксклюзив
Резонанс
Отзыв Владимира Федорова с выборов мэра Якутска: официальный комментарий ЯРО ВПП «РОДИНА»
09.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 9 августа 2018
03.08.2018, 20:58
Политика
Экстра
Владимира Федорова отзывают с выборов мэра Якутска
06.08.2018, 8:15
Желток
Фотофакт
Известный якутский стилист женился!
06.08.2018, 8:13
Желток
Фотофакт
Облике морале Александр Ким-Кимэн в Баку
06.08.2018, 8:35
Происшествия
Эксклюзив
Резонансные дела Борисовской эпохи
04.08.2018, 9:31
Республика
Резонанс
Вопрос-ответ: может ли партия отзывать выдвинутого кандидата в мэры?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Культура & Образование
09.08.2018

Петр Чиряев: Когда-нибудь мы увидим настоящий блокбастер по мотивам Олонхо

Эксклюзив
Республика
09.08.2018

В Якутии создана современная образцовая конебаза «Дьеьегей»

Афиша
Культура & Образование
09.08.2018

Поймай удачу с «Отпетыми мошенниками»!

Позитив
Столица
09.08.2018

Что ждет горожан в День рождения Якутска

Спорт
09.08.2018

Арыйаан Тютрин: Бронза есть, но хотелось большего

Резонанс
Происшествия
09.08.2018

Названы магазины, в которых продавались опасные консервы

Фотофакт
Экология
09.08.2018

Харчаана открыла сезон арбузов

Резонанс
Экология
09.08.2018

Якутская аномалия: Стали известны результаты исследований озера Байбал күөлэ