Якутянка стала участницей реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница»

26-летняя Зарина Голубцова из Мирного прошла кастинг нового сезона проекта «Пацанки». Как стало известно ЯСИА, наравне с другими участницами проекта она пройдёт путь от отвязной девушки до леди. Проект на «Пятнице» стартует 23 августа.

Третий сезон телепроекта «Пацанки» набрал новых участниц, среди которых есть якутянка Зарина Голубцова. Ей 26 лет, она из города Мирный. В её биографии – шесть судимостей, четыре из которых она провела в тюрьме, девушка занималась грабежом, разбоем, угоном машин и поджогами.

«Считает себя виноватой в смерти мамы. Мать умерла, когда Зарина была в тюрьме. Называет себя беспутным человеком. Каждый день Зарины – это как день Сурка. Мечтает, чтобы Школа Леди дала шанс жить нормально, как живут приличные девушки», – указано в описании участницы на сайте.

Зарине, как и остальным 12 девушкам, предстоит пройти так называемую Школу леди. Реалити-шоу берёт на себя ответственность за перевоспитание участниц и обещает «привить им манеры, тягу к прекрасному и научить их вести себя подобающе».