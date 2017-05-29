Якутянка стала лауреатом международного фестиваля “Российские вечера в Италии 2017”

В начале мая этого года в городе Пезаро солнечной Италии в театре Оперы имени Дж. Россини прошел международный многожанровый фестиваль “Российские вечера в Италии 2017”, где якутянка Марианна Романова – Тайыына стала лауреатом первой степени.

Марианна Романова была единственной участницей из Якутии. Талантливая певица родом из Сунтарского улуса живет и работает в с. Чурапча. Тайыына обладает прекрасным голосом, виртуозно обращается с национальным вокальным приемом кылысах, мастерски играет на хомусе, а также сама сочиняет песни.

Более 300 участников из Италии, России, Узбекистана, Польши, Словакии, Швейцарии, Украины демонстрировали свое искусство в различных номинациях — от инструментальной музыки, классических вокала и балета до джаза и фольклора. В программу фестиваля были включены также живопись и художественная фотография. Поразив жюри и зрителей чистотой звучания своего голоса, необычным исполнением в якутском стиле, Тайыына стала лауреатом первой степени, а также удостоилась главного специального приза фестиваля.

На фестивале наша землячка выступила с двумя песнями, исполненными акапелла. Мелодии были сочинены самой Марианной Романовой на слова известного певца, поэта, композитора, журналиста Михаила Семенова “Мин көтөр аналлааҕым” и на слова Августины Прохоровой “Кэпсэтэрим кэмчигэ дылы”.

«Так как я являлась единственной представительницей народа саха, было очень волнительно и ответственно представлять родину. Тем не менее, думаю, что достойно представила Республику Саха (Якутия). Невозможно передать то чувство, когда с гордостью выходишь на сцену за наградой под громкие аплодисменты, держа флаг родной Якутии. Я приехала одухотворенная красотой страны и добротой людей солнечной Италии. Вдвойне счастлива от того, что оставила итальянцам понятие о культуре, фольклоре народа саха», — рассказала Марианна Романова о своей поездке.

Уровень участников был разный: наряду с профессионалами выступали и самодеятельные коллективы, которые, тем не менее, ни чем не отставали от своих профессиональных коллег. Фестиваль “Российские вечера в Италии” традиционно собирает земляков со всей Европы, Канады и России.

Певица призналась, что была обескуражена вниманием зрителей, которые подходили к ней после выступления, поздравляли, благодарили, фотографировались.

«Очень отрадно, что большинство людей наслышаны о нашей Якутии. Но многие признавались, что не были знакомы с фольклором якутского народа, с исполнением на хомусе. Очень приятно было принимать в свой адрес слова восхищения и благодарности за знакомство с многогранной культурой одного из древних народов великой России», — прокомментировала она.

Марианна Романова благодарит свою семью, друзей, без чьей поддержки эта поездка бы не состоялась. Особую благодарность она выражает своему коллективу – работникам Центра детского творчества «Радость» с. Чурапча и его директору Ивану Прокопьевичу Уарову. Коллеги помогали ей, начиная с шитья сценических костюмов, заканчивая материальной помощью.

— Также благодарю уважаемых мною Степаниду Ильиничну Борисову и Елену Петровну Сивцеву, советы и наставления которых были бесценны и помогли в подготовке номеров. Большую благодарность передаю председателю Союза работников образования Егору Иннокентьевичу Давыдову, главе МО “Чурапчинский наслег” Степану Анатольевичу Саргыдаеву. Это наша общая победа, — заключила Марианна Романова – Тайыына.

Впереди у Марианны еще много планов и конкурсов. Она решительно настроена на упорную работу и дальнейшее развитие, а главная ее цель – воспевание, пропаганда якутского фольклора и пения кылысах.

Фестиваль “Российские вечера в Италии» проводится третий год под патронатом Министерств культуры Италии и России, Почетным консульством России в г. Анкона. Организаторами конкурса являются председатель творческого союза работников культуры РФ в Италии Жанна Байбакова и президент фестивального комитета “Фестиваль @Контест” Кристиан Карточетти — люди, которые привносят огромный вклад в укрепление и развитие культурной связи обеих стран. Обладателем Гран-При фестиваля стал яркий женский фольклорный ансамбль «Девчата», представляющий Словению.