Якутянка снялась в российском сериале «Золотая Орда»

12 марта на Первом канале начнется показ 16-серийного приключенческого сериала «Золотая Орда» с участием известных актеров Александра Устюгова, Юлии Пересильд, Сергея Пускепалиса и Санжара Мадиева, в котором одну из ролей сыграла актриса из Якутска Лена Матвеева.

Расскажите немного о себе — откуда родом, в каких проектах участвовали, чем сейчас занимаетесь?

— Я из Якутска. Заканчивала среднюю школу №8 и балетную, ту, которую сейчас называют Якутским хореографическим колледжем имени Посельских. Я из его первого выпуска. Поэтому в профессиональном театре с детства. Помню и Наталью Посельскую, Наталью Христофорову, Клавдию Иванову, Евдокию Степанову. Эсен и Мария Сайдыкуловы, Галина Леонидовна Докторова — мои педагоги.

Затем в Москве окончила театральный институт, после которого еще получила высшее продюсерское образование, что подкрепило мою деятельность в качестве пиар-менеджера и продюсера.

В кино я с первого курса института. Начинала с режиссерской группы у великого мастера Виктора Титова, известного по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя».

У меня более 40 проектов. Так получилось, что я первая и единственная якутская актриса, которая снимается регулярно в Москве. Сами понимаете, конкуренция здесь высокая и условия не тепличные. На каждый проект по кастингу, конкурсу отбираются сотни профессионалов, в том числе и актеры.

В последние годы стали появляться азиатские лица на экране, но все равно крайне редко. У нас, к сожалению, не Голливуд, где в любом фильме представлены разные типажи и это нормально, поскольку отражает современный мир, таким какой он есть — колоритным и разнообразным. Поэтому я считаю, что якутское кино — это подарок для актеров в Якутии, можно, не выходя из зоны комфорта, сняться в фильме у своего знакомого и еще на фестиваль выехать с фильмом. Это очень круто и большой шанс для наших актеров.

— Я снимаюсь под псевдонимом Лена Куо. Ранее была Нюяной Куо, по родине отца из Ленского улуса. Поскольку я здесь всегда была одна как перст из якутов, мне всегда хотелось подчеркнуть свою национальную принадлежность и индивидуальность. Но часто в титрах писали псевдоним с ошибками, в итоге поменяла на Лену, как река — Лена Куо. И то путаются иногда, но ничего, привыкают вроде.

Упомяну некоторые свои проекты: «Я вернусь» (реж. Е. Немых), «Без следа» (реж. С. Либин), «Вероника» (реж. М. Малич), «Астра, я люблю тебя» (новелла «Акварель»), «Салам Масква» (реж. П. Бардин, вьетнамский блок 10-11 серии), «Четвертая смена», «Последний Богатырь», скоро выйдет полный метр «Счастья! Здоровья!» и другие.

Расскажите немного о сериале «Золотая Орда». Как проходил кастинг? Каковы впечатления от съёмок такого крупного проекта?

— На проект «Золотая Орда» попала по кастингу. Позвонили из агентства, пригласили на встречу с режиссером, дали текст, записали видеопробы. Всё, как всегда. Это потом я узнала, что кастинг был достаточно жесткий и на мою роль пробовались очень достойные кандидаты, например, известная актриса Алёна Хмельницкая.

Кастинг проводили весной, съемки моего блока проходили осенью-зимой. Мы же никогда не знаем, что нас ждет завтра. Вот так и совпало, что съемки пришлись на очень тяжелый период: параллельно снималась для «Макдональдс» как главное лицо рекламной кампании, у меня был грипп и травма (сотрясение мозга), всё на ногах. Это сейчас даже смешно как-то. А тогда думала умру — когда сразу после круглосуточных съемок без сна, еще и лететь надо было в Крым, потом на машине через весь полуостров, 4 часа сна и на площадку в открытую степь… Существовала на автомате…

Кинопроизводство — это очень сложный процесс, коллективный и энергозатратный — трудятся одновременно сотни человек, множество разных цехов, прежде чем получится картинка на экране. Дело даже не в жестких условиях контракта, а в том, что по-человечески подвести группу нельзя. Сорвать съемочный день для профессионала — немыслимо. Ну и конечно, такой уникальный драматургический материал выпадает так редко, что эти препятствия я обязана была преодолеть.

Но было очень тяжело. Элементарный, простой текст в таком состоянии давался сложнее, чем тексты на вьетнамском или китайском языках в обычной моей форме. Поскольку физически было трудно — с сотрясением ехать на площадку с 6 утра, после перелета, недосыпа, целый день на холодном ветру в дико неудобном головном уборе как испанский сапожок. Костюмы, надо сказать, тоже были настоящими, историческими, тяжелыми, в несколько слоев с ватными халатами под нарядную одежду. Но там всем было непросто. Меня больше всего беспокоило то, что я могу в таком состоянии кого-то подвести. Потому что надо понимать, что бесконечно снимать дубли нельзя, у людей самолёты, свои планы, солнце уходит и так далее. И жёсткий производственный график. Поэтому моя задача была не расклеиться окончательно и не слечь прямо на съемках. Уколы, таблетки, якутский характер и волшебная команда — вот весь рецепт.

В общем, опыт — феерический. И надо сказать, что именно в таких тяжелых условиях проявляются люди. Это была одна из лучших съемочных групп, которую я встречала, а их было много.

Конечно, мне было обидно, что такой блестящий проект совпал с травмой… Потом прокручиваешь десятки раз, что и как можно было сделать лучше или по-другому. Но кино — это искусство концентрации, месяцами никто не репетирует, вообще никто не репетирует, как в театре. Несколько секунд до входа в кадр на то, чтоб собраться — и всё!

Какой была съемочная команда?

— Эта была команда суперпрофессионалов, энтузиастов, фанатов своего дела. Мы оказались совершенно все одной «крови и касты» по духу. Это огромное счастье встретить «своих» людей в такой стихии, как кино. До сих пор с некоторыми переписываемся, общаемся, видеться, конечно, нет возможности, все крутятся по своим жизненным орбитам, в разных странах, но мы навсегда — очень близкие люди.

Это совместный проект Первого канала, киностудии «Амедиа» и кинокомпании «Марс Медиа».

Весь съёмочный процесс осуществляла кинокомпания «Марс Медиа». Я очень благодарна генеральному продюсеру Рубену Дишдишяну и креативному продюсеру Елене Денисевич, администрации проекта за всё: предоставленную возможность, прекрасный материал, за доверие, колоссальный труд, профессионализм, добрые отношения и новых друзей, за невидимую, но ощутимую заботу в быту, в дороге, на площадке о каждом члене команды, режиссёру Тимуру Алпатову, оператору Мораду Абдель Фаттах, звукорежиссеру Вадиму Рудобелец, нашим ангелам-хранителям: гримерам, костюмерам, ассистентам, администраторам, водителям, осветителям и всем-всем бесконечно благодарна за эмпатию, поддержку порой просто во взгляде, не говоря, о работе супер-уровня и таланте каждого. Я могу всех перечислить по именам! Вот представьте, например, работу кастинг-директора Лику Леонидзе. Очень важный для актера человек, организует всё с первого дня знакомства и до последнего съемочного дня. Представляете, какой души надо быть человеком, чтоб с сотнями актеров решать их вопросы, графики и проблемы, и быть при этом в хороших, ровных отношениях. Не говоря еще и о творческой составляющей ее профессии…

Это честь — быть членом такой команды… и счастье.

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