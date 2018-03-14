Якутянка с заснеженными ресницами снялась в ролике немецкого издания Bild

Корреспондент немецкого издания Bild приехала в Якутск, чтобы снять ролик о местных морозах и Анастасии Груздевой, ставшей популярной благодаря своему снимку с замороженными ресницами. В комментарии ЯСИА девушка рассказала, что предложение сняться в видео ей поступило в социальной сети Instagram, и, подумав некоторое время, она согласилась.

Bild — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета —таблоид. Каждый день её читают около 12,1 миллиона человек (без учёта читателей электронного издания).

По словам автора публикации в издании Bild, в полдень термометр перед Саха театром в центре Якутска показывает -49,8 градуса. «Солнце светит, но плотный ледяной туман поглощает его лучи. Издание BILD побывало в самом холодном городе мира, где зимой весь речной грузовой транспорт сковывает льдом, и при — 45 градусах школьники не ходят в школу», — отмечается в статье.

В ролике корреспондент посещает Царство вечной мерзлоты, Крестьянский рынок и Сырдахскую теплицу, присутствует при разморозке судна, пробует национальные блюда, встречается с ученицей Саха гимназии, общается с молодыми мамами, которые вместе с детьми гуляют на улице в не самую подходящую, на взгляд немцев, погоду.

Анастасия Груздева, ставшая известной благодаря снимку с заснеженными ресницами, рассказала, что редакция BILD обратилась к ней через Instagram с предложением сняться в ролике и рассказать о себе: «Я немного подумала, потому что обычно не соглашаюсь сразу на такие предложения, но мне стало любопытно. Корреспондент приехала в Якутск вместе с русским фотографом Сергеем в начале февраля».

Самое необычное предложение, как отмечает известная на весь мир девушка, поступило ей от компании Jukin Media. «Сотрудники этого сайта предлагали, как я поняла, купить права на мою фотографию с заснеженными ресницами. Сумма не превышала 20 тысяч рублей. Я отказалась», — рассказала девушка.

Отметим, сейчас снимок Груздевой, сделанный в 50-градусный мороз, стал еще популярнее — пост набрал уже более 92 тысяч лайков.