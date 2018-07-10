Якутянка с заиндевевшими ресницами ошарашила интернет селфи с комарами

Якутянка, которая прославилась на весь мир своим селфи с заиндевевшими ресницами, снова ошарашила Интернет. Она опубликовала фото, запечатлев, как на ее лице сидят десятки комаров, сообщает ЯСИА.

Новый пост Анастасии Груздевой в Instagram набрал уже более шести тысяч лайков. Реакция на ее пост была незамедлительной: кто-то поражался терпению девушки, другие — количеством комаров в Якутии, третьи ругали за бессмысленный пиар. Однако Анастасия сразу призналась, что за этим постом никогда не стояла идея прославиться.

«Снимок был сделан на поле, когда я собирала цветы. Это была незапланированная поездка, поэтому никто не взял «комаринку». Я простояла всего несколько секунд, как меня буквально облепили со всех сторон комары. Когда выкладывала это фото, не думала ни о каком пиаре. Сравнение с зимним снимком выложила моя знакомая, а я даже не заметила такое совпадение«, — поделилась с ЯСИА девушка.