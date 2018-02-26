У 26-летней Ирины Павлуцкой нейрокожный меланоз

Якутянка с уникальной внешностью Ирина ПАВЛУЦКАЯ станет главной героиней сразу двух выпусков передачи «Прямой эфир» Андрея МАЛАХОВА.

У 26-летней Ирины Павлуцкой нейрокожный меланоз, что делает ее внешность весьма необычной, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на Ykt.ru. А ее жизнь была довольно непростой. В откровенном интервью она рассказала, что мать от нее отказалась еще в роддоме, увидев девочку. До знакомства с фотографом Вадимом РУФОВЫМ она стеснялась своей внешности и лишний раз не выходила на улицу. Фотограф признается, что уговорить Иру было довольно непросто. Подключился 15-летний Никита ХОН, у которого тоже меланоз.

«Никита — первый человек с такими же родинками, как у меня, которого я увидела в реальной жизни», — утверждает Ирина.

После фотосессии, увидев, как отнеслись к ней земляки, прочитав отзывы, Ирина приняла себя и в дальнейшем мечтает стать психологом, чтобы помогать тем, кто отличается от большинства, помочь полюбить себя.



Вадим Руфов, фотограф:

— В декабре мы съездили с восьмилетней девочкой-альбиносом НАРИЯНОЙ на съемки передачи НТВ «Звезды сошлись», продюсеры спрашивали, есть ли у меня еще интересные истории, я и рассказал им про Ирину Павлуцкую и Никиту Хон. Продюсеры заинтересовались, и я спросил у ребят, согласны ли они съездить в Москву на телевидение. Они ответили: «Почему бы и нет». Мы до последнего не знали, к кому едем, если честно, знали только то, что это телеканал «Россия 1». Очень удивились, что попали к самому Андрею Малахову. Съемки прошли 21 февраля, до этого в Якутск приезжала съемочная группа, снимала ребят тут.

Якутянка с уникальной внешностью станет главной героиней двух выпусков «Прямой эфир»

Якутянка с уникальной внешностью станет главной героиней двух выпусков «Прямой эфир». Фото: http://news.ykt.ru

Выпуски получились очень эмоциональными, люди в студии плакали. Передачи посвящены больше Ирине, честно, ей было непросто все это рассказывать.

Первый выпуск выйдет уже в понедельник, 26 февраля, в 17:55.