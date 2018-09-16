Якутянка проводит международный конкурс моделей в Китае

Наша землячка и общественница Мира (Wu) Максимова, проживающая в Китае, организует 14 октября в городе Далянь ежегодный Международный конкурс моделей — 2018, в том числе среди детей, и приглашает участников из Якутии от 5 до 26 лет.

Данный конкурс прекрасная возможность заявить о себе на Международной арене. Пусть о вас узнает мир модельного бизнеса, кино и телевидения! Регистрация участников до 30 сентября.

За подробной информацией можно обращаться по эл.почте: 1390791289@qq.com (Mira Wu)