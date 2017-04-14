Якутянка, практикующий астролог: Сила рода даст ответы на сокровенные вопросы и желания

Александра АБРАМОВА наша землячка, практикующий астролог, наделена особым даром помогать людям, найти равновесие в жизни, гармонизировать свое бытие. Много путешествует, работает в разных регионах России, ее уважают и обращаются с самыми заветными желаниями… И она помогает!



— Александра, о вас очень хорошие отзывы, расскажите, как началась ваша практика?

— В детстве взрослые не любили говорить на тему шаманизма, в советское время борьбы с инакомыслием мой род очень пострадал, и эта тема была табуирована. И я часто пугала родных тем, что говорила, что вижу ушедших людей… Мне запрещали об этом говорить. Я думаю, у меня такая судьба, я не могу идти по другому пути. В более взрослом возрасте стала интересоваться шаманами, удаганками. И так поэтапно, последовательно, святые писания, практики, молитвы. Больше 8 лет изучаю астрологию, и это очень точная наука – ошибок почти не бывает. Потом Бхагавад-Гита, ашрам в Пуне, Астрология в Индии….



Краснодар

— С какими вопросами к вам чаще обращаются, и как вы помогаете?

— Приходят больше за исцелением Души и Тела. За гороскопом (натальной картой) – я знаю, когда человеку предстоят испытания и как сгладить углы. Даю рекомендации. Например, человек талантлив, но в силу каких-то причин не раскрывается, а когда планеты выстраиваются нужным образом, я советую действовать, быть смелым, и тогда успех неминуем. Иногда звезды бывают совсем не расположены к личности, а он пытается строить бизнес, и все безрезультатно. Тогда я советую расслабиться и выждать время, а в удачный момент бросить все силы на исполнение желаний. Точно также с любовью. Все люди хотят любить и быть любимыми, но это не всегда происходит. Могу помочь обрести любовь, душевное равновесие.

— Сейчас вы живете в Москве, ваши семинары очень популярны в других регионах России, а что для вас Родина?

— Можно я вам прочту свой стих?

Горжусь тем, что я дочь народа Саха

Горжусь тем, что моя Родина Якутия!

В моих жилах течет суровый холод…

Он научил меня терпению,

Даруя мне крепость Духа —

Как неповторимый якутский алмаз,

Каждая грань которого прекрасна

Сродни узорам снежинок Вечной Мерзлоты…

Мимолетный, и тем прекрасный летний зной

Необъятного Крайнего Севера,

Даровал моей Душе нежность бесконечную

Как Солнце дарует свое тепло Земле

После долгого, зимнего перерыва…

Земля Олонхо меня родила и воспитывала

Священная река Вилюй меня поила…

Сердце мое стучит под ритм бубна

Душа трепещет и поет под звук Хомуса

Отзываясь на зов далеких моих предков.

И где бы я ни была, где бы ни находилась

Душа моя поет песни моих предков

В ритме хомуса, под бубен гулкий

Танцуя Осуохай, ритуал Вечный

Я соединяюсь со своим народом.

Александра Абрамова. 28 июля 2016 год.

— Если бы не ваша сегодняшняя деятельность, чем бы вы могли заниматься?

— Я не представляю свою жизнь без помощи людям. Моя помощь затрагивает все аспекты жизни человека. Если помощь нужна, и я в силах хоть чем-то помочь, я обязательно помогу.

— Чего ожидать от семинара в Якутске?

— Бывает так, что человек заходит в тупик, в поиске своих ответов… На семинаре я затрону те вопросы, которые остались без ответа, и требуют определенного анализа, другого подхода… Я помогу разобрать эти вопросы по полочкам… Каждому придёт ответ, свой ответ… соответствующий его Карме, его осознанности. Одного универсального ответа на всех не бывает, мы все разные. Моя задача: чтобы вы услышали ваш внутренний ответ. Ваш голос Интуиции… Приходите, будет увлекательно, мистически познавательно!

Семинар «Сила рода» от целительницы и астролога Александры Абрамовой

Сделайте шаг к раскрытию своих талантов, любви и благополучию! 15 апреля 2017 г. состоится семинар «Сила твоего рода». Вы узнаете, что такое родовые задачи, зачем и как их нужно решать, с чего лучше начинать. Сможете понять причины своих проблем, будь то деньги, любовь или здоровье, и самое главное решить вопросы в положительном ключе!



Ярославль

Александра Абрамова, астролог, психолог, мудрый и отзывчивый человек. Свою Миссию видит в том, чтобы помогать людям трансформировать свою Судьбу в соответствии с их желаниями. Да, она точно знает, что Судьбу можно менять. Как? Об этом будет идти речь на семинаре. Также вы узнаете о связи рода с планетами, что такое ведическая астрология, в чем ее отличие от западной, почему необходимо иметь натальную карту

Родом из Якутии, живет и практикует в Москве и других регионах России. После встречи с ней все ключевые вопросы решаются положительно!

Цена — 3000 руб. в день семинара — 3500 руб. за гармоничный жизненный путь.

Места ограничены, запись по телефону +7924-662-5656 (в рабочее время только WhatsApp).

Форма одежды свободная, не сковывающая движений, настроение открытое, готовое к положительным изменениям.

ОТЗЫВЫ:



Василий АФАНАСЬЕВ

Написал в своем инста-блоге в декабре 2016 года:

«Недавно заказал себе астрологический прогноз, давно хотел, но никак не получалось, и вот познакомился с очаровательной женщиной Александрой @ma_dev_sangita , которая сделала мне его, мало того ещё и раскрыла множество секретов — как улучшить свою жизнь, наконец-то все встало на свои места и я точно знаю в каком направлении двигаться. Если кого заинтересовало, можете к ней обратиться — она просто замечательная!»



И в апреле:

«Помните я делал пост про астрологический прогноз, который я делал в Москве? Так вот Александра в Якутске. Я до сих пор убеждаюсь насколько все, что она говорила – сбывается. Она мне предрекла дальнюю поездку на Запад, я тогда не задумывался ни о какой поездке, тем более нуждающуюся в визе, но все прошло очень гладко, и я побывал в Майами, и страна меня очаровала! Так, что все бегом на ее семинар!»



Я, Елена Жиркова, живу в г. Якутске. Семь лет назад оказалась в очень сложной ситуации. Возрастные изменения серьезно сказались на моем здоровье. Я начала катастрофически терять подвижность: начали сохнуть сухожилия, пропала их эластичность, начались сильные боли всех суставов. Врачи прописали кучу лекарств и посоветовали ходить с тросточкой. Я знала о пагубном действии лекарств на мой больной желудок и была в отчаянии.

Вот в таком состоянии я встретила Александру. Видимо, это было послание самых добрых сил. Она не только вселила в меня надежду на выздоровление, но и своей целительной силой дала мне возможность превозмочь недуг без единой таблетки. В течение года она работала со мной. Я полностью поменяла свой взгляд на человеческие возможности. Она обогатила меня духовно.

Сейчас я занимаюсь своим любимым делом, веду активный образ жизни, пропагандирую правильное питание. Йога, которую для меня открыла Александра, стала частью моей жизни.

Спасибо большое всевышним за встречу с таким прекрасным человеком, умеющем давать людям счастье!



Волгоград. Виктория справа.

ИВАНОВА Виктория, Волгоград.

Хочу выразить свою благодарность Александре за ее приезд в наш город, за удивительное исцеляющее общение и те чудеса в которых мне лично посчастливилось поучаствовать! Александра была с нами на нашем легендарном Мамаеве Кургане, рассказала и показала нам места силы. У нас там очень зелено, показала дерево- мать и предложила нам загадать желания обняв его, мы все с радостью облепили его и туууууууут в безветренную погоду на нас посыпались с дерева каштаны (это Саша попросила дерево дать нам на счастье такие обереги и дерево откликнулось ) пишу, а у самой от воспоминания аж мурашки по телу…. Чудеса происходили постоянно…. были мы утром рано-рано на матушке Волге, проводили ритуал, удержу в секрете какой, бросали лепестки роз в воду, желания загадывали (это был Сашин подарок для нас), лепестки все время прибивало течением к берегу, но стоило лишь Александре начать «работать», как тут же Волга откликнулась и приняла наши лепестки — несмотря на все законы физики лепестки двигались к середине реки — Удивительно! Волшебно! И та прекрасная стая лебедей (непонятно откуда взявшаяся в это время года) низко летевшая над водой, была подтверждением и положительным ответом на наш ритуал! Я поделилась лишь маленькой частью того, что посчастливилось почувствовать и увидеть от этого волшебного общения с Александрой! Низкий поклон и огромная благодарность, тебе дорогой друг!

Наталья БОРИСОВА.