Якутянка – победительница первенства России по легкой атлетике!

Вчера в Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в помещении.
В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 46 российских регионов. За три дня состязаний они разыграли 28 комплектов медалей.
Отрадно, что одну из них высшей пробы завоевала воспитанница столичной детско-юношеской спортивной школы №1 Диана Адасько. В секторе для тройного прыжка она прыгнула на 13 метров 09 см и всего на сантиметр не дотянула до своего личного рекорда. Напомним, что Адасько тренируется под руководством заслуженного тренера Республики Саха (Якутия) Петра Нечаева.
Еще одну золотую медаль для Якутии принес воспитанник заслуженного тренера России Николая Колодко Максим Афонин. Он стал победителем всероссийского соревнования «Русская зима» в толкании ядра. Он отправил снаряд на 20 м 82 см, установив тем самым новый рекорд московских соревнований. Этот результат также является третьим лучшим в мире.
Ранее Афонин отправил заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных стартах. Чемпионат Европы пройдет 3-5 марта в Белграде. «Заявку подал, и если ее одобрят, буду на чемпионате Европы бороться из последних сил. И все равно – под нейтральным флагом или нет. Я все равно буду биться только за Россию!», — заявил Афонин агентству «Р-спорт».