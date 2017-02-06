Якутянка – победительница первенства России по легкой атлетике!

Вчера в Новочебоксарске завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в помещении.

В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов из 46 российских регионов. За три дня состязаний они разыграли 28 комплектов медалей.