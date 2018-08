Якутянка переворачивает 60-килограммовые покрышки быстрее всех в России

ПЕРЕД ВАМИ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ😎 Сегодня мы побывали на всероссийских соревнованиях «Большой кубок»🏆 . И я приняла участие в соревнованиях🙈 задача заключалась в том чтобы покрышку 60КГ перевернуть 10 раз и возвратиться обратно на стартовую линию бегом🏃🏻‍♀️💨 Есть оказывается ещё порох в пороховнице😈 даже джинсы не помешали😏 Заняла первое место среди всех девушек🥇 а @gans1611 среди мужчин занял третье место😘 и в подарок мне дали массажный мячик, очень хорошая вещь, для расслабления забившихся мышц💪🏻 Продуктивный выходной однако проходит😊 Желаю всем отличных выходных❤️

