Якутянка переворачивает 60-килограммовые покрышки быстрее всех в России

В Москве прошли всероссийские соревнования «Большой кубок», в которых приняли участие якутяне Светлана Миронова и Гаврил Винокуров.

Задача заключалась в том, чтобы 60-килограммовую покрышку перевернуть 10 раз и возвратиться обратно на стартовую линию бегом (для девушек двумя руками, а для парней одной рукой).

Тренер-диетолог Светлана Миронова заняла 1-е место в этих соревнованиях, а бодибилдер Гаврил Винокуров — третье.