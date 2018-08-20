Якутянка переворачивает 60-килограммовые покрышки быстрее всех в России

В Москве прошли всероссийские соревнования «Большой кубок», в которых приняли участие якутяне Светлана Миронова и Гаврил Винокуров.
Задача заключалась в том, чтобы 60-килограммовую покрышку перевернуть 10 раз и возвратиться обратно на стартовую линию бегом (для девушек двумя руками, а для парней одной рукой).
Тренер-диетолог Светлана Миронова заняла 1-е место в этих соревнованиях, а бодибилдер Гаврил Винокуров — третье.
ПЕРЕД ВАМИ ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ😎 Сегодня мы побывали на всероссийских соревнованиях «Большой кубок»🏆 . И я приняла участие в соревнованиях🙈 задача заключалась в том чтобы покрышку 60КГ перевернуть 10 раз и возвратиться обратно на стартовую линию бегом🏃🏻♀️💨 Есть оказывается ещё порох в пороховнице😈 даже джинсы не помешали😏 Заняла первое место среди всех девушек🥇 а @gans1611 среди мужчин занял третье место😘 и в подарок мне дали массажный мячик, очень хорошая вещь, для расслабления забившихся мышц💪🏻 Продуктивный выходной однако проходит😊 Желаю всем отличных выходных❤️
Вчера в Москве прошли всероссийские соревнования «Большой кубок»🏆 где наши @sveta_mrnv и @gans1611 приняли участие🙈 задача заключалась в том чтобы покрышку 60КГ перевернуть 10 раз и возвратиться обратно на стартовую линию бегом🏃🏻♀️💨 (p.s. для девушек двумя руками, а для парней одной рукой) Наши молодчинки😘 показали отличный результат👍🏻 есть оказывается ещё порох в пороховнице😈 даже джинсы @sveta_mrnv не помешали😏 Она у нас заняла первое место среди всех девушек🥇 а наш @gans1611 занял третье место😎 Давайте же вместе их поздравим❤️