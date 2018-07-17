Якутянка отметила 100-летний юбилей!

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении Почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «УЙЭ СААС»
В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»
ИВАНОВУ Анну Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, город Якутск.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ
13 июля 2018 года
№ 2734
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