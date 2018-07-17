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Народный депутат показал дачу своего детства
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Фотофакт
Якутянин сделал селфи с первой леди Франции
17.07.2018, 11:33
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Резонанс
Опрос: какой политической ориентации вы хотите видеть мэра Якутска?
17.07.2018, 11:10
Политика
Резонанс
Павел Маринычев затаился?
17.07.2018, 11:01
Столица
Ветераны-теннисисты укрепляют дружеские связи с городом-побратимом Якутска
17.07.2018, 10:34
Общество
Резонанс
Обидевший Ил Дархана общественник самовыдвигается в Ил Тумэн
17.07.2018, 10:18
Культура & Образование
ЯГСХА развивает международное сотрудничество
17.07.2018, 10:00
Общество
Видео
Маленький да удаленький
17.07.2018, 9:47
Республика
В Якутии готовятся отметить 100-летие со дня рождения государственного деятеля
17.07.2018, 9:40
Общество
Якутянка отметила 100-летний юбилей!
17.07.2018, 9:33
Финансы
Якутяне могут обменять «мелочь» на памятные банкноты «Футбол-2018» в Россельхозбанке
17.07.2018, 9:07
Общество
Фотофакт
Лучший транспорт на севере
17.07.2018, 9:05
Республика
К строительству моста через Лену приступят в следующем году… может быть
17.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. 17 июля 2018
17.07.2018, 1:51
Общество
Эксклюзив
Комиссар: В его честь названа улица в Якутске
17.07.2018, 0:09
Общество
Сегодня день рождения метеоролога, политиков и этнопевицы
17.07.2018, 0:09
Желток
Эксклюзив
Роскошный подарок для дочери потенциального мэра
16.07.2018, 22:22
Общество
Резонанс
В Якутске закрылся популярный ночной клуб
16.07.2018, 19:14
Столица
Анонс
Цветущий Якутск: Приглашаем на ярмарку цветов и конкурс флористов
16.07.2018, 18:00
Республика
Айхал Габышев: строительство Ленского моста один из самых важных вопросов в жизни Якутии  
16.07.2018, 17:55
Столица
Общественная палата города Якутска ведет прием граждан
16.07.2018, 17:02
Республика
17 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
16.07.2018, 16:51
Общество
Фотофакт
Резонанс
Смелые якутские коммунисты о повышении пенсионного возраста: «Сдохнем дружно на работе»
16.07.2018, 16:30
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Фотофакт
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16.07.2018, 16:04
Путешествия
Власти Якутии решают проблемы застройщика
16.07.2018, 15:58
Республика
Фотофакт
Энергетики Якутии противостоят лесным пожарам
16.07.2018, 15:47
Общество
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Кумир якутян Павел Грудинин скоро приедет в Якутию
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В Рыбинске завершена модернизация двух новых барж ОАО «ЛОРП»
16.07.2018, 15:01
Общество
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16.07.2018, 14:52
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На участке автодороге «Яна» временно закрыт проезд
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Общество
17 июля 2018, 9:40
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Якутянка отметила 100-летний юбилей!

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении Почетным знаком долгожителя Республики Саха (Якутия) «УЙЭ СААС»

В целях государственной поддержки долгожительства, признавая высокую общественную роль долгожителей в развитии и сохранении морально-этических, духовных и трудовых традиций народов республики, и в связи со столетием со дня рождения наградить

ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ

ДОЛГОЖИТЕЛЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) «УЙЭ СААС»

ИВАНОВУ Анну Николаевну, ветерана Великой Отечественной войны, город Якутск.

Временно исполняющий обязанности

Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ

13 июля 2018 года

№ 2734

Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/2925158
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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