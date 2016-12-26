Якутянка наслаждается декабрьскими морозами… в купальнике!

В Якутии бушуют декабрьские морозы, туман обволакивает все вокруг. Люди одевают самые теплую одежду и обувь, тщательно утеплены жилища. Но бывают исключения.



Пользователи ватсапа восхищаются жительницей Татты, пенсионеркой Любовь Константиновной ВЛАСОВОЙ. Ей больше 60 лет, но она запросто даст фору молодым! Каждое утро она, несмотря на трескучи морозы, принимает воздушные ванны в легком купальнике, обтирается снегом, ныряет в ледяную прорубь. Отличается отменным здоровьем. Она сама ухаживает за скотом, охотится на зайцев с капканами. Вот такая сильная и позитивная женщина живет в Якутии, в Татте.

Источник: Ватсап.