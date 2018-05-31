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Якутянка Матрена Ноговицына — чемпионка мира по стоклеточным шашкам

Уроженка Чурапчи, международный гроссмейстер Матрена Ноговицына в эти дни стала чемпионкой мира по быстрой игре в стоклеточные шашки.

Соревнование лучших шашисток планеты проходит в итальянском Бергамо. В нем участвуют 33 спортсменки из девяти стран, среди них десять международных гроссмейстеров, пять международных мастеров и девять мастеров спорта.

Наша землячка победила международных гроссмейстеров Наталью Садовска из Польши, Викторию Мотричко из Украины, мастеров спорта Жанну Дмитренко из Украины, Пирет Вирму из Эстонии. Также пять партий якутянка сыграла вничью.

Второе место у украинки Виктории Мотричко, третье – у действующей чемпионки мира по классическим шашкам, международного гроссмейстера Зои Голубевой (Латвия).

Вместе с Ноговицыной в Италии находятся еще несколько наших шашистов, в том числе международные мастера Наталья Шестакова и Нюргуяна Азарова.

Чемпионат мира по другим дисциплинам продолжается. Мы вправе ожидать, что якутяне еще порадуют нас медалями различного качества.

 

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Источник: http://ysia.ru/sport/matrena-nogovitsyna-stala-chempionkoj-mira-po-stokletochnym-shashkam/
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