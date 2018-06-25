Якутянка Диана Адасько получила допуск к международным стартам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций допустила 33 российских легкоатлета для участия в международных стартах в нейтральном статусе. Все они представляют наш ближайший резерв и смогут участвовать в официальных стартах в своих возрастных категориях.

В чемпионате мира среди юниоров и в чемпионате Европы среди юношей и девушек смогут принять участие: Олег Брайко (высота), Виктория Горлова (длина), Мария Кочанова (высота), Елена Куличенко (высота).

Также в чемпионате мира среди юниоров получили право участвовать: Диана Адасько (тройной прыжок), Илья Долбин (шест), Алексей Фадеев (высота), Аксана Гатауллина (шест), Елизавета Каменец (многоборье), Степан Кекин (многоблорье), Алексей Кислица (диск), Полина Кнороз (шест), Полина Миллер (спринт), Николай Орлов (копье), Алина Шаркова (400 м c/б), Анастасия Шкуратова (молот), Ольга Викторова (400 м c/б), Валентина Ульянова (высота).

В чемпионате Европы среди юношей и девушек смогут выступить: Дженнифер Акиниймика (спринт), Ирина Болдырева (100 м с/б), Валерия Чехович (400 м с/б), Арсений Ефимов (многоборье), Виолетта Игнатьева (диск), Дмитрий Качанов (шест), Аделина Халикова (высота), Александр Комаров (многоборье), Вилена Комарова (многоборье), Сергей Козлов (диск), Яна Мельникова (диск), Мария Привалова (длина и тройной), Олеся Солдатова (400 м), Анастасия Зуй (400 м с/б), Сергей Зверев (шест), Валерия Якименко (молот).

Отметим, что в январе ИААФ уже допустила Полину Миллер для выступлений в нейтральном статусе и сейчас официально подтвердила ее право для участия чемпионате мира среди юниоров.

Чемпионат Европы среди юношей и девушек стартует 5 июля и завершится 8 июля в Дьере (Венгрия). Чемпионат мира среди юниоров пройдет в финском Тампере с 10 по 15 июля.