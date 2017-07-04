Якутянка Диана Адасько — победительница первенства России по легкой атлетике!

Вчера в Калуге завершилось дебютное Первенство страны среди юниоров по легкой атлетике.

В областной центр съехались более 600 спортсменов. Уникальные соревнования для Калужской области прошли в спортивном комплексе «Юность». Несмотря на тяжелые погодные условия, некоторые спортсмены показали хорошие результаты. И среди них якутянка Диана Адасько.

Соревнования по тройному прыжку прошли во второй день Первенства под аккомпанемент дождя. Лидеры у девушек сменялись чуть ли не после каждой попытки. Но воспитанница заслуженного тренера Якутии Петра Нечаева показала лучший результат — 13 метров 39 сантиметров.

Вот что Диана рассказала в интервью местному телеканалу:

«Вообще, если честно, я раньше бегала спринт. Потом перешла на многоборье. А потом перешли на тройной прыжок. Была предсезонка. Тренер сказал, что вроде получается. Давай попробуем. С этого момента и прыгаем».

Стоит отметить, что до норматива мастера спорта России по тройному прыжку Диане Адасько не хватило всего одного сантиметра.