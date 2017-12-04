Якутянка Анастасия Шитикова – победительница первенства Европы по самбо!

В хорватском городе Пореч с 2 по 3 декабря состоялось первенство Европы по самбо среди кадетов. Анастасия Шитикова, самбистка из Алдана заняла 1 место в весовой категории до 65 кг. В финале Анастасия одолела Невену Гаджич из Сербии. Третье место заняли спортсменки из Белоруссии и Нидерландов.

16-летняя Настя Шитикова занимается самбо и дзю-до восьмой год. Она серебряный призер игр «Дети Азии», бронзовый призер Спартакиады учащихся России, победительница первенства России по борьбе самбо. Подопечная заслуженного тренера Республики Саха (Якутия) Толибшо Еросейнова, воспитанники которого много лет радуют высокими результатами на первенствах ДВФО, России, Спартакиаде учащихся России по борьбе дзюдо и самбо.

В соревнованиях приняли участие 190 самбистов из 17 стран: Армения, Беларусь, Болгария, Кипр, Хорватия, Германия, Франция, Грузия, Греция, Израиль, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Россия, Румыния и Украина.