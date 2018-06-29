Якутянину суд заменил условный срок на реальный

Прокуратура г. Мирного поддержала в суде представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания в отношении 34-летнего гражданина Т, осужденного в марте 2017 года приговором суда по ст. 264.1 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с возложением обязанностей и лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.

Осужденному при постановке на учет в уголовно-исполнительной инспекции был разъяснен порядок исполнения возложенных судом обязанностей, последствия их невыполнения, ответственность за нарушение общественного порядка, отобрана подписка.

В соответствии с приговором суда осужденный должен был пройти лечение от алкоголизма, не реже 2 раз в месяц являться на регистрацию в орган исполнения наказаний, но эти обязанности им не исполнялись. В связи с уклонением от исполнения возложенных судом обязанностей он неоднократно предупреждался об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда, постановлением суда один раз продлевался испытательный срок в отношении осужденного.

Несмотря на возражения осужденного и его защитника, суд, с учетом мнения прокурора, удовлетворил постановление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение мужчины, взяв его под стражу в зале суда для исполнения наказания в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.