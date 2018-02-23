Якутянина, пропавшего в День Святого Валентина, разыскивают в Москве

Полиция и волонтеры разыскивают молодого человека из Якутии, пропавшего в столице 14 февраля, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, безвестно пропал 26-летний выпускник университета гражданской авиации Дьулустан Васильев, приехавший в столицу из Якутии.

«В День святого Валентина, 14 февраля, он был доставлен в ОВД «Ховрино», откуда его отпустили ранним утром. С тех пор местонахождение молодого человека неизвестно», — пояснил источник.

К розыску Васильева подключили полицию и волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», говорится на сайте организации. По данным источника, пропавший закончил Московский государственный технический университет гражданской авиации.