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4 декабря 2017, 12:20
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Якутянин завоевал золото на Национальном чемпионате «Абилимпикс»

С 1 по 3 декабря в Москве делегация Республики Саха (Якутия) под руководством заместителя министра образования и науки Андрея Попова приняла участие в III Национальном чемпионате «Абилимпикс».

Всего сборная была составлена из 8 конкурсантов по компетенциям «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сетевое и системное администрирование», «Портной» и «Предпринимательство». Финал нынешнего чемпионата стал самым масштабным за всю историю движения. В нем приняло участие 76 регионов и около 800 участников по 50 компетенциям. По итогам чемпионата впервые сборная Якутии завоевала медаль высшей пробы – золото досталось Евгению Курашеву в компетенции «Электромонтаж».

«Отрадно, что показатели Якутии на этом чемпионате ежегодно растут. Если в прошлом году республика принимала участие по 5 компетенциям, то в этом году уже по восьми и у нас в планах повысить динамику участия. Для ребят участие в данном конкурсе не только возможность проявить свои профессиональные качества, но и огромный опыт», — сказал замминистра образования и науки РС(Я) Андрей Попов.

Напомним, что чемпионаты «Абилимпикс» — это конкурсы профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Якутия присоединилась к этому движению в 2016 году, в ноябре 2017 года в республике прошёл второй региональный чемпионат, по итогам которого победители вошли в сборную для участия в финале чемпионата.

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Источник: Пресс-служба Минобрнауки Республики Саха (Якутия)
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