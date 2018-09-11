Якутянин задолжал своим детям от разных женщин около 300 тысяч рублей

Неуплата алиментов грозит ему лишением свободы.

Пока что решением мирового судьи мужчине, жителю Томпонского района, назначено 20 часов обязательных работ. Двум своим детям от разных женщин он задолжал суммарно около 300 тысяч рублей.

В отношении нерадивого отца были возбуждены два исполнительных производства о взыскании долга по алиментам. С должником провел разъяснительную беседу судебный пристав-исполнитель.

Но эти меры не помогли, мужчина предпочел копить долги, сообщает пресс-служба Управления ФССП по РС(Я). За неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей несколько недель назад мужчина был привлечен к административной ответственности.

Если через два месяца он не примет никаких мер к уплате алиментов, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье 157 Уголовного кодекса РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

За это преступление предусмотрено наказание вплоть до реального срока лишения свободы на 1 год.