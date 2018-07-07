Якутянин задержан на границе Бурятии и Монголии с крупной партией контрабанды

Крупная партия якутских бриллиантов и ювелирных изделий из серебра задержана на таможенном посту Многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Кяхта Бурятской таможни. Контрабандный товар перемещался гражданином России в Монголию без декларирования и был обнаружен в ходе таможенного досмотра транспортного средства.

В небольшом чемодане находилось 184 драгоценных камня — сертифицированные якутские бриллианты различного диаметра, цвета, огранки от 0,005 до 1 карата, каждый в индивидуальном пластиковом контейнере, сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Кроме того, в трех полиэтиленовых пакетах находилось 421 ювелирное изделие — кольца, цепочки, серьги, браслеты с маркировкой 925 пробы — общим весом почти 3 кг.

По факту незаконного перемещения драгоценных камней решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов.

По данным SakhaLife, в отношении якутянина могут возбудить уголовное дело за незаконное перемещение бриллиантов, и административное производство за нарушения с серебром. По непроверенной информации он сообщил таможенникам, что едет в Монголию отдыхать с семьей, тогда как планировал принять участие в ярмарке, накануне национального праздника Наадом.