Якутянин выжил после удара молнией. Житель Телейского наслега Чурапчинского района Якутии Иннокентий Толстоухов стал жертвой удара молнии во время грозы, передает телеканал «Якутия 24».

В минуты инцидента он разговаривал по сотовому телефону у окна своего дома. Рядом с пострадавшим находился старший брат, который незамедлительно привез его в Чурапчинскую районную больницу. Сейчас пострадавший находится в отделении хирургии. Врачи оказывают оказывают ему всю необходимую помощь. По словам медиков, его жизни уже ничего не угрожает.

«Я сидел с телефоном возле окна. Не прошло и десяти минут, как вдруг уже очнулся на полу. Хотел встать, но не смог, так как не пришел в сознание. Также не мог почувствовать ног, после удара молнией одежда на мне сгорела», — рассказал телеканалу Иннокентий.

Исполняющий обязанности заведующего отделением хирургии центральной районной больницы Илья Оконешников отметил, что при поступлении в больницу у Ивана ожогов не было.

«При поступлении состояние пациента было средней тяжести, наблюдалась парестезия левой ноги. К счастью, ожогов не было. Пациент получил весь комплекс необходимых мероприятий», — сказал Оконешников.

В единой дежурной диспетчерской службе советуют во время грозы закрывать окна, форточки, дымоход, отключить все электроприборы и находиться подальше от них.