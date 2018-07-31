Якутянин, выстреливший во время ссоры с женой из ружья, ответит еще и за наркотики

Приехавшие на дебош полицейские нашли в сарае марихуану.

Мужчина, выстреливший во время ссоры с женой из ружья, ответит еще за наркотики. Приехавшие на дебош полицейские нашли в сарае марихуану, сообщили в пресс-службе Верховного суда РС(Я).

19 сентября между супругами Д. произошла ссора, в результате которой муж достал из сарая охотничье ружье и два раза выстрелил в воздух. Приехавшие сотрудники полиции задержали его и стали искать патроны.

Осмотр начали с сарая. Однако, вместо патронов нашли наркотическое средство марихуану, в сухом виде весом более 700 грамм.

В судебном заседании, не смотря на имеющиеся доказательства, подсудимый не признал свою вину, полагая, что наркотики подкинуты ему неизвестными лицами, так как сарай не запирался на замок и находился в свободном доступе.

Судом 1 инстанции было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 4 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей и ограничением свободы на 8 месяцев, кроме этого судом были возложены обязанности, в числе которых пройти обследование у врача-нарколога.