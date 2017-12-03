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Желток
3 декабря 2017, 17:46
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Якутянин вышел в финал «Новой Фабрики звезд»!

Благодаря вам, я прошёл в финал! Спасибо каждому кто заходил на сайт и отдавал за меня свой голос❤️ Теперь начинается великая битва сильнейших 😅 Ну что, займём хотя бы призовое место?) Как вам мой номер? Как вам песенка? Какие изменения вы наблюдаете во мне из номера в номер? Чего ожидаете от финала? Смотрите дневники? Вчера песня @guzelhasanova с моим участием попала в топ 10 iTunes, я вообще шокирован, надо отпраздновать 😂 Поделюсь планами на будущее: планов нет😕 есть желание записать альбом, который хочу записать уже третий год😂 и клип хочу снять на песню "Омут", правда, она настолько личная для меня.. написал ее в 16 лет и до сих пор она так же актуальна в моей жизни. Прикольно когда песни несут память. Ещё я в шоке от той речи, которую толкнул @vdrobysh если честно, я думал что это речь прощания😂 Но не тут, то было, спасибо ему за тёплые слова поддержки 💪 Остались считанные дни до следующего концерта и до момента когда мы все выйдем из фабричного дома, я буду вспоминать эти моменты всю жизнь.. может подкиньте пару идей как нам в доме скрасить время? Мы будем рады)) в общем ребят, спасибо вам большое 🔥держим связь 🤙🏻голосуем за своего фаворита на сайте 🤞и ждем🤓#mastank #за18годами @novaya_fabrika_zvezd @muztv @weitmedia

A post shared by Никита Кузнецов (@mastank.k) on

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Источник: https://www.instagram.com/p/BcN4qfvF_OT/
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