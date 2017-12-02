Якутянин выиграл бой на международном турнире!

Лидер Якутии по современному панкратиону Григорий Попов триумфально выиграл бой против китайца Дею Ванг на международном турнире «Восточный рубеж». На этом же состязании Герман Березкин отказался продолжить поединок после первого раунда из-за травмы ноги.

Международный турнир MFP-214 состоялся в 2 декабря в Хабаровске. На октагон «Платинум-Арены» были приглашены одни из лучших бойцов страны и зарубежья. Яркий представитель Якутии — 33-летний Григорий Попов — встретился с молодым китайцем Дею Ванг, на счету которого были три победы и два поражения. В этот день его статистика побед и поражений сравнялась.

В первом же раунде Дею Ванг нанес точный удар в голову якутянина. Попов оказался в лежачем положении. Казалось, что китаец контролирует бой, но тут Попов взял его на удушающий прием, известную как «гогоплата» и завершил бой досрочно. Теперь в официальном рекорде Григория Попова 11 побед и одно поражение.

«Большое спасибо сопернику, болельщикам, организаторам. Хочу обратиться бизнесменам, меценатам Якутии с просьбой: поддержите наших спортсменов. У нас есть много ребят, которые спокойно могут пробиться на мировую арену. Всем желаю удачи, своим землякам — уруй-айхал«, — сказал он после поединка.

В этом же турнире участвовал еще один представитель нашей республики Герман Березкин против 28-летнего корейца Та Хо Дин. Якутянин вел бой очень активно, хорошо работал на партере, пытался поймать соперника на удушающий прием, однако после завершения первого раунда он отказался продолжить из-за травмы ноги.