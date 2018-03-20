Якутянин вручил Арнольду Шварценеггеру необычный подарок

Знаменитому голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру подарили чорон, якутский национальный сосуд для хранения кумыса.
Необычный подарок «железному Арни» вручили в Мельбурне на всемирном фестивале силовых видов спорта «Арнольд Классик». Преподнесли его Шварценеггеру представители Якутии, главный судья турнира по мас-рестлингу Михаил Пахомов и член Президиума Всемирной федерации мас-рестлинга Лена Томская. Чорон подарили «как символ гостеприимства и дружеского расположения».
На спортивном фестивале россияне оказались не случайно. Якутское единоборство было одним из видов спорта, представленных здесь. Как и в предыдущие годы, Арнольд Шварценеггер лично побывал на площадке мас-рестлинга, поговорил со спортсменами и простыми поклонникам, сделал сэлфи во время поединка мас-рестлеров-тяжеловесов из Австралии.
Железный Арни и якутский мас-рестлингВ далеком Мельбурне в эти выходные проходил австралийский «Арнольд Классик». В…
Опубликовано Владиславом Коротовым 18 марта 2018 г.
Мас-рестлинг — национальный вид спорта в республике Саха. В 2003 году официально вошел во Всероссийский реестр видов спорта. Название переводится с якутского как «перетягивание палки». Соперники сидят лицом друг к другу, уперев ноги в доску, и стараются перетянуть противника на свою половину или вырвать у него палку. Победа засчитывается после выигрыша в двух раундах.