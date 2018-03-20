Якутянин вручил Арнольду Шварценеггеру необычный подарок

Знаменитому голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру подарили чорон, якутский национальный сосуд для хранения кумыса.

Необычный подарок «железному Арни» вручили в Мельбурне на всемирном фестивале силовых видов спорта «Арнольд Классик». Преподнесли его Шварценеггеру представители Якутии, главный судья турнира по мас-рестлингу Михаил Пахомов и член Президиума Всемирной федерации мас-рестлинга Лена Томская. Чорон подарили «как символ гостеприимства и дружеского расположения».

На спортивном фестивале россияне оказались не случайно. Якутское единоборство было одним из видов спорта, представленных здесь. Как и в предыдущие годы, Арнольд Шварценеггер лично побывал на площадке мас-рестлинга, поговорил со спортсменами и простыми поклонникам, сделал сэлфи во время поединка мас-рестлеров-тяжеловесов из Австралии.

Железный Арни и якутский мас-рестлингВ далеком Мельбурне в эти выходные проходил австралийский «Арнольд Классик». В… Опубликовано Владиславом Коротовым 18 марта 2018 г.