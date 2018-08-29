Якутянин возглавил УФСИН Удмуртии

Новым начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии назначили полковника внутренней службы Михаила Арсланова, сообщает susanin.news.

Соответствующий указ подписал президент России. Напомним, что в апреле этого года Владимир Путин освободил от этой должности Владимира Доронина. Его обязанности временно исполнял Игорь Криницин.

Наша справка: Арсланов Михаил Нурнахметович родился 18 октября 1966 года в поселке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ. Возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике с 3 октября 2017 года.